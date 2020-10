Zum dritten Mal bietet Anke Voigt in Kriegsfeld eine Sammelstelle für „Weihnachten im Schuhkarton“ an. In ein Päckchen von der Größe eines Schuhkartons werden Geschenke für Kinder aus Krisengebieten gelegt. Bis zum 16. November kann man noch Pakete abgeben.

„Wir leben in einem reichen Land. Wer hat, muss geben. Wir leiden eh unter dem Konsumterror, da sollten wir Kinder unterstützen, die noch nicht mal eine Zahnbürste haben“, begründet Anke Voigt ihr Engagement. Vor zehn Jahren habe sie begonnen, Weihnachtsgeschenke ins Format eines Schuhkartons zu verpacken. „Damals wohnte ich in Frankfurt und Trier. Da gab es genügend Sammelstellen in erreichbarer Nähe. Hier in Kriegsfeld habe ich lange gesucht, bis ich beschloss, selbst eine anzubieten.“ 2017 habe sie acht Kartons gesammelt. Die Zentrale in Berlin habe sie ermutigt: „Acht Kartons sind besser als keiner.“ 2018 seien es dann schon über 200 gewesen und im vergangenen Jahr 320. Wo es ihr möglich ist, lade sie Menschen ein, mitzumachen. „Diesmal hoffe ich bis zum 16. November auf noch viel mehr Päckchen .“

Sie zeigt ein Päckchen für einen Jungen im Grundschulalter. Er kann sich besonders über den Fußball mit Luftpumpe freuen und wird auch ein Kuscheltier, Bonbons, eine Zahnbürste und Zahnpasta sowie Shampoo bekommen. Die Spender haben ein Foto mit Weihnachtsgrüßen beigelegt. „Hygieneartikel sind wichtig, Buntstifte sehr beliebt, Mütze/Schal/Handschuhe kommen auch sehr gut an“, ergänzt Voigt. Sie weist auf die Einkaufsliste der Geschenkideen für Kinder in drei Altersgruppen hin, die sie verteilt.

Für Kinder in Krisengebieten

Man lässt den Schuhkarton offen, kann ihn mit Weihnachtspapier innen auskleiden, soll die Geschenke aber nicht verpacken. Denn in der Sammelstelle beginnt nun die Arbeit. Der Inhalt wird geprüft, er darf nicht aus offenen Lebensmitteln oder spitzen Gegenständen bestehen. Alle Gegenstände sollen neu sein. Voigt bindet ihn danach mit einem Gummiband zu und gibt ihn nach drei Altersgruppen verteilt in einen Umzugskarton.

Die großen Sammelkartons werden nach dem 16. November von einer Spedition abgeholt und von Berlin aus zu Kindern in Not- und Krisengebieten in Osteuropa und Zentralasien geschickt. „Letztens war es wie in einem Traum. Ich kam nach Hause und unsere Bank vor dem Haus war übervoll mit Schuhkartons“, schwärmt Voigt. Sie hat eine Plakette angebracht und weist darauf hin, dass jeder sein Geschenk in ihrer Garage deponieren kann. Da sie im Homeoffice arbeitet, kann sie aber auch jederzeit ein Geschenkpaket persönlich in Empfang nehmen. Sie sei auch bereit, Päckchen bei den Spendern abzuholen.

Erst backen, dann packen

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hieß bis 2018 „Geschenke der Hoffnung“. Im deutschsprachigen Raum ist sie das Hauptbetätigungsfeld der eigenständigen Samaritan’s Purse in Berlin. Im vergangenen Jahr konnten mehr als acht Millionen Kinder von hier aus ein Geschenkpaket erhalten, teilt die Pressestelle mit. Kontrovers diskutiert wird, dass die Vereinigung vernetzt ist mit der gleichnamigen weltweit agierenden Initiative, die ein Hilfswerk mit evangelikalem Hintergrund ist und von dem Prediger Billy Graham ins Leben gerufen wurde. Ihre Glaubwürdigkeit im deutschsprachigen Raum unterstreichen prominente Unterstützer und Partner wie das Diakonische Werk.

„Besonders schön ist es, wenn Kinder für Kinder packen. Ich habe eine Freundin, die denkt mit ihrer Tochter das ganze Jahr über an den Schuhkarton. Wenn sie etwas Schönes finden, dann kaufen sie es schon mal. Ich war erstaunt, dass es Packpartys gibt. Da backen Kinder und Eltern erst zusammen Plätzchen und dann packen sie ihre Schuhkartons“, erklärt Voigt begeistert. Ob man ein Danke bekommt, kann sie nicht vorhersagen. Denn viele Empfänger hätten keinen Zugang zur Post. Sie würde es auch toll finden, wenn Kinder in Kitas und Schulen sich an der Aktion beteiligen.

Infos