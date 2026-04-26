Seit Mitte April läuft die Abstimmung für die Sportler des Jahres 2025 im Donnersbergkreis. Noch bis zum 5. Mai kann online für die Kandidaten gestimmt werden.

Am 15. April hatte die RHEINPFALZ auf zwei Sonderseiten der Donnersbergausgabe die Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften vorgestellt, die aus Leservorschlägen gemeinsam vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises und der Sportredaktion ausgewählt wurden. Seitdem können die Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ online unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis für ihre Favoriten abstimmen.

Auf der Abstimmungsseite finden Sie auch noch einmal alle Porträts und auch Videos zu den Nominierten. Das Mitmachen kann sich lohnen: Unter allen Teilnehmern verlost die RHEINPFALZ ein iPad. Noch bis zum Dienstag (5. Mai, 23.59 Uhr) können Sie abstimmen.

Die Sportlerwahl ist nun sozusagen auf der Zielgeraden. Danach werden die Stimmen gezählt, die Sieger werden allerdings erst am 18. Mai bei der Ehrungsveranstaltung ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Kirchheimbolanden preisgegeben. Dann werden auch das Talent und der Trainer des Jahres 2025 geehrt, die vorab vom Sportlerwahl-Beirat bestimmt wurden. Ausrichter der diesjährigen Ehrung ist der TV Kirchheimbolanden, der vom Sportlerwahl-Beirat ebenfalls vorab zum Verein des Jahres 2025 gekürt wurde.

Die Kandidaten

Bei den Frauen stehen Astrid Eisenbarth ( TSG Eisenberg, Leichtathletik, Olga Hilgert ( TuS Landsberg Obermoschel, Kickboxen). Laura Meyer (TSG Eisenberg, Leichtathletik), Franziska Schmitt (VT Rockenhausen, Leichtathletik) und Lisa Schwingel (TV Kirchheimbolanden, Ju Jutsu) zur Wahl. Bei den Männern sind Tobias Bumb (Schießsport, SC Landsberg Obermoschel), Jonte Jauß (Leichtathletik, SV Börrstadt), Max Rahm (LC Donnersberg, Leichtathletik), Dominik Popp (TuS Landsberg Obermoschel, Kickboxen) und Lucca Seipenbusch aus Höringen (Discgolf) die Kandidaten. Bei den Mannschaften sind das Team Blaze aus Eisenberg (Tanzsport), die Fastbreakers Rockenhausen (Basketball), die Tischtennis-Ü50-Damen der TSG Zellertal, die Ü50-Prellballer der TSG Eisenberg und die Herren des TV Kirchheimbolanden (Basketball) nominiert.

So können Sie abstimmen

Über www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis gelangen Sie zum Abstimmungsportal der RHEINPFALZ, auf dem Sie noch bis zum Dienstag, 5. Mai, Ihre Stimme abgeben können.