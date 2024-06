Seit dem 6. Juni läuft die Abstimmung für die Sportler des Jahres 2023, die der Donnersbergkreis und die RHEINPFALZ am 8. Juli in Obermoschel ehren wollen. Wer noch nicht abgestimmt hat, kann das noch bis zum 26. Juni tun.

Am 6. Juni hatte die RHEINPFALZ auf zwei Sonderseite der Donnersbergausgabe die Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften vorgestellt, die aus Leservorschlägen gemeinsam vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises und der Sportredaktion ausgewählt wurden. Seitdem können die Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ online unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis für ihre Favoriten abstimmen.

Auf der Abstimmungsseite finden Sie auch noch einmal alle Porträts und auch Videos zu den Nominierten. Das Mitmachen an der Wahl der Sportler des Jahres 2023 kann sich lohnen: Unter allen Teilnehmern verlost die RHEINPFALZ ein iPad. Noch kann abgestimmt werden. Bis zu diesem Mittwoch (26. Juni, 23.59 Uhr) können Sie Ihre Stimme abgeben.

Im vergangenen Jahr hatten die RHEINPFALZ-Leser Leichtathletin Josefa Matheis, Motorsportler Jochen Stoll und die Showturn-Gruppe Crazy Jumpers der TSG Eisenberg zu den Siegern bei Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften des Jahres 2022 gekürt. Nun geht es darum, mit Ihrer Hilfe und Ihren Stimmen die Nachfolger zu finden.

Ehrung am 8. Juli in Obermoschel

Die Sportlerwahl ist also sozusagen nun auf der Zielgeraden. Danach werden dann die Stimmen gezählt, die Sieger werden allerdings erst am 8. Juli bei der Ehrungsveranstaltung ab 18.30 Uhr in der Turnhalle an der Grundschule in Obermoschel preisgegeben. Dann werden auch das Talent und der Trainer des Jahres 2023 geehrt, die – ebenfalls von den Leserinnen und Lesern vorgeschlagen – vorab vom Sportlerwahl-Beirat bestimmt wurden.

Ausrichter der diesjährigen Ehrung ist die TuS Landsberg Obermoschel, die vom Sportlerwahl-Beirat ebenfalls vorab zum Verein des Jahres 2023 gekürt wurde. Die Veranstaltung am 8. Juli steht übrigens allen Interessierten offen, der Eintritt ist frei. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Parkmöglichkeiten direkt an der Turnhalle in Obermoschel eingeschränkt sind. Parkmöglichkeiten gibt es aber zum Beispiel am Bahnhofsplatz, in der Bahnhofsstraße oder in der Straße „Am Klausengarten“ in Richtung zur Burg.

Die Nominierten

Bei den Frauen stehen in Astrid Eisenbarth (TSG Eisenberg, Leichtathletik, Lia Textor (TuS Landsberg Obermoschel, Kickboxen), Leonie Eisenbarth (Weitersweiler, Kutschfahren) und Christel Diefenbach (TSG Zellertal, Tischtennis) vier Kandidatinnen zur Wahl. Bei den Männern sind Hannes Ebener (TSG Eisenberg, Leichtathletik), Jonas Rapp (Alsenz, Radsport), Jonas Kaufhold (TSG Eisenberg, Schach) die drei Kandidaten für den Sportler des Jahres 2023.

Bei den Mannschaften sind die Herren der TSG Zellertal (Fußball), die Herren der „Nordpfälzer Wölfe“ (Handball), die Jugendshowtanzgruppe „Illusion“ der VT Rockenhausen, die Voltigiergruppe des RV Zellertal Donnersberg und die Damen des TV Kirchheimbolanden (Basketball) nominiert. Sie haben die Wahl – noch bis Mittwoch.

So können Sie abstimmen

Bei den Frauen stehen vier Kandidatinnen zur Wahl, bei den Männern sind es drei Kandidaten. Bei den Mannschaften sind es fünf. Gesucht werden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2023. Alle Kandidaten werden auf Sonderseiten in der Donnersberger-Ausgabe der RHEINPFALZ vorgestellt. Auf www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis finden Sie noch einmal alle Kandidatenporträts und zusätzliche Videos. Über diese Seite gelangen Sie dann auch zum Abstimmungsportal, auf dem Sie noch bis zum Mittwoch, 26. Juni, Ihre Stimme abgeben können.