Mit ihrem letzten gemeinsamen Auftritt im Schlossgarten verabschiedeten sich Timo Holstein und Peter Klein von ihrem Publikum, die als „Nimm 2“ im Duo auftraten.

Es war ein Konzertabend voller Erinnerungen, Leidenschaft und musikalischer Klasse: Sie nahmen die mehr als 800 Besucher mit auf eine emotionale Reise durch 60 Jahre Popmusik. Schon lange vor Konzertbeginn füllte sich der Platz vor der Bühne. Wer einen Stuhl ergattern wollte, musste früh da sein. Viele Besucher machten es sich stattdessen mit Sitzdecken auf dem Rasen gemütlich und genossen die entspannte Frühsommerstimmung unter freiem Himmel.

Vom ersten Ton an war spürbar, dass dieser Abend für die beiden Musiker weit mehr als nur ein weiterer Auftritt war. Holstein und Klein hatten ein Programm zusammengestellt, das generationsübergreifend funktionierte und musikalische Erinnerungen weckte. Im Mittelpunkt standen Künstler und Songs, die bis heute nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. Von Elton John über Billy Joels „Piano Man“ bis zu Herbert Grönemeyer oder Rio Reisers „Junimond“ spannte sich der Bogen durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte.

Nur Stimme und Klavier

Das Besondere dabei: Auf der Bühne standen lediglich Stimme und Klavier. Während Timo Holstein mit ausdrucksstarker Stimme und sichtbarer Sangesfreude überzeugte, schuf Peter Klein am Piano ein Klangbild, das streckenweise an eine komplette Band erinnerte. Gerade darin lag die große Herausforderung des Abends. Viele Titel leben ursprünglich von opulenten Arrangements – diese allein auf Gesang und Klavier zu reduzieren, ohne Atmosphäre und Charakter zu verlieren, verlangte nicht nur musikalisches Können, sondern auch intensive Vorbereitung und Erfahrung.

Dass der vorherige letzte gemeinsame Auftritt bereits sieben Jahre zurückliegt, war kaum zu glauben. Vielmehr wirkte es, als habe die musikalische Verbindung der beiden all die Jahre im Verborgenen weitergeglüht. Holstein führte zudem mit kleinen Geschichten und Hintergrundinformationen unterhaltsam durch das Programm. Mit sichtbarem Stolz erinnerte er etwa daran, wie es ihm gelang, den damals noch aufstrebenden Roger Cicero 2007 für eine WM-Party nach Kaiserslautern zu holen. Das überwiegend über 50-jährige Publikum dankte es den Musikern mit viel Applaus und sang zahlreiche Refrains begeistert mit. Nach mehr als zweieinhalb Stunden endete der Abend mit „Nimm 2“ – und mit dem Gefühl vieler Gäste, dass dieser letzte Akkord eigentlich viel zu früh kam.