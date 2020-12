Es ist so schön zu sehen, wie viele Ortschaften sich im Moment Adventsaktionen einfallen lassen, die trotz des Coronavirus durchgeführt werden können. In Sippersfeld habe ich diese Woche die Wichtelaktion besucht und mich auch gleich selbst als Wichtel betätigt. In der Redaktion habe ich ein RHEINPFALZ-Nils-Nager-Paket gepackt und bin nach Sippersfeld gefahren. Dort ist auf dem Dietmar-Hirschel-Platz ein Tisch mit einem kleinen Tannenbaum aufgebaut. (Eigentlich ist es ein Hochbeet, das zu Weihnachten in ein Geschenk verwandelt wurde. Dabei kam die Idee, auch Geschenke obendrauf zu legen.)

Eine Aktion fürs Herz

Um nicht nass zu werden, sind die meisten Geschenke in Plastiktüten eingepackt. Die Idee kam von der Dorfverschönerungsgruppe, die Wichtel wollen aber lieber unerkannt bleiben. Nun kann jeder, der will, ein Päckchen mitbringen und sich dafür ein anderes wegnehmen. Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle erzählt von der großen positiven Resonanz im Dorf. Jedes Mal, wenn man an der Dorfmitte vorbeigeht, lägen dort andere Geschenke. „So können wir uns im Dorf trotzdem nah sein. Es ist eine Aktion fürs Herz und für die Gemeinschaft.“