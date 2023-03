Hurra, hurra, bald ist Ostern wieder da – und damit auch unser beliebter Ostermalwettbewerb. In diesem Jahr freuen wir uns auf farbenfrohe Ostergärten. Die Malvorlage zum Ausdrucken findet ihr am Ende des Textes.

Der Osterhase und die Küken bereiten ihren Ostergarten vor: Ein paar Blümchen werden noch schnell eingepflanzt und der Hase sucht nach den besten Verstecken. Vielleicht wollt ihr ja auch schon Eier in euer Bild hineinmalen? Wie immer sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – ihr dürft malen, schneiden, kleben, wie es euch gefällt. Wenn ihr fertig seid, macht von eurem Kunstwerk ein Foto. Ihr könnt gerne auch mit drauf und euer Bild in die Kamera zeigen. Natürlich nur, wenn eure Eltern nichts dagegen haben. Bitte achtet darauf, dass das Foto im Querformat ist.

Das Bild könnt ihr bis einschließlich Sonntag, 2. April, an reddonn@rheinpfalz.de mailen oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden schicken. Bitte gebt euern Vor- und Nachnamen, Wohnort, Alter und eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen an.

Die Gewinnerseite wird in der Woche vor Ostern in der Zeitung abgedruckt, alle anderen Bilder werden online in Bildergalerien zu sehen sein. Es gibt natürlich auch wieder etwas zu gewinnen: zehn Nils-Nager-Überraschungspakete. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und können ihren Preis in den Lokalredaktionen Kibo oder Rockenhausen abholen. Viel Spaß!