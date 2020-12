Sie brennen auf dem Adventskranz oder erleuchten die Wohnung, sie spenden Wärme und sehen oft auch schön aus: Kerzen. Und die muss man gar nicht mal kaufen. Man kann nämlich sehr gut aus alten Kerzenresten neue gießen. Unser RHEINPFALZ-Maskottchen Nils Nager hat das bei der Familie Graf ausprobiert.

Ich liebe Basteln und ich finde Recyceln toll. Deswegen war ich ganz begeistert, als mich die Familie Graf nach Göllheim zum Kerzengießen eingeladen hat. Denn dazu haben wir altes Wachs benutzt. Aber der Reihe nach. Erstmal erzählt mir Sina Graf, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, selbst Kerzen zu machen. Sie hat in den vorherigen Jahren in Göllheim immer die Adventsaktion „Göllheimer Adventsfenster“ mitgestaltet, die in diesem Jahr ausfallen musste. Da eine Freundin von ihr schon seit Jahren selbst Kerzen gießt, hatte sie für diese ihre alten Kerzen und Wachsbestände herausgesucht. Doch die Freundin hatte schon so viele bekommen, dass sie diese nicht brauchte. Und so standen sie bei Grafs herum.

Da kam Sina Graf auf die Idee, selbst Kerzen zu machen und so eine alternative Adventsaktion auf die Beine zu stellen. Die fünf anderen Organisatorinnen waren sofort mit dabei und ein Aufruf wurde gestartet. Die Göllheimerinnen sammeln alte Kerzen und Gläser ein und machen nun über den ganzen Advent daraus neue Kerzen. Diese werden dann an den vier Adventssonntagen an verschiedenen Stellen im Ort „verkauft“. Die Tische mit den Kerzen stehen bereit, jeder darf so viel geben, wie er möchte. Das Geld kommt am Ende den Kindertagesstätten in Göllheim zugute. Die Einnahmen seien schon nach den ersten beiden Sonntagen viel höher gewesen als erwartet, erzählt Graf.

Gießen und schütten

Zurück zum Kerzengießen: Mit dabei ist auch der Sohn von Sina Graf, der fünfjährige Aurel. Er hilft fleißig mit, die alten Kerzenreste mit einem Messer in grobe Stücke zu zerteilen. Dann geht es hinüber zum Herd. In einen gusseisernen Topf gibt Aurel nach und nach die Wachsstücke, ganz vorsichtig mit einem Löffel. Denn wenn das erste Wachs geschmolzen ist, kann das spritzen. Da muss man gut aufpassen.

Wenn das ganze Wachs geschmolzen ist, hat es eine schöne klare Farbe. Gerade ist es rot, weil rote Kerzen verarbeitet wurden. Die Flüssigkeit wird in eine Schüssel, mit der man gut schütten kann, und anschließend vorsichtig in die Kerzengläser umgegossen. Zuvor hat Sina Graf darin noch neue Dochte befestigt. Manchmal lassen sich sogar noch Dochte von den alten Kerzen benutzen, wenn diese noch nicht ganz heruntergebrannt sind.

„Ab jetzt jedes Jahr“

Nun werden die Gläschen voll gemacht. Wir befüllen heute kleine Gläser, auf denen „XMAS“ steht, deswegen werden diese ganz voll gefüllt. „Oft machen wir aber auch verschiedenfarbige“, erzählt Graf. Dabei wird zunächst eine Farbe auf den Boden des Glases gegossen. Während diese kalt wird, hacken die beiden die nächsten farbigen Wachsstücke und schmelzen sie wieder. So entsteht Schicht für Schicht.

Aurel ist auf jeden Fall ganz begeistert und macht immer fleißig mit. Er erzählt mir von einer seiner Lieblingsserien, „Paw Patrol“ – darin haben Hunde verschiedene Aufgaben wie Polizist oder Feuerwehrmann. Und dann gibt es auch noch „Rocky“ von der Müllabfuhr, der die ganze Zeit recycelt, also alte Sachen in neue verwandelt; genau wie hier beim Kerzengießen. Darauf ist Aurel ziemlich stolz und hat schon beschlossen: „Das machen wir ab jetzt jedes Jahr!“

Termin

Die Kerzen sind gegen eine Spende erhältlich. Am dritten Adventssonntag im Gaulsstall (Dr.-Fritz-Eidt-Straße) und bei Christa Graf (Schillerstraße 19). Am vierten Adventssonntag bei Ramona Hartelt (Rosenweg) und Sina Graf (Am Scharfhügel 20). Das Geld geht an die Kindertagesstätten in Göllheim.