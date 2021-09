Wisst ihr noch? Vor kurzem habe ich im Wald bei meinem Ausflug mit Oma Nagute, Opa Nörgel und Förster Martin Teuber einen neuen Freund, den Käfer, gefunden. Der Ausflug war super spannend. Aber im Forstrevier Dannenfels gibt es viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel den Waltharifelsen.

Laut einer Sage ist der Walthari-Felsen nach dem Ritter Walther von Aquitanien, das liegt im heutigen Frankreich, benannt. Um zu dem Felsen zu gelangen, muss man einen kleinen, steilen Pfad hinauf. Links und rechts gibt es ein paar Brombeersträucher, da muss man aufpassen, dass sie einen nicht an den Beinen kratzen. Für mich als Biber aber kein Problem, denn ich habe ja ein dickes Fell.

Auch Hagen von Tronje unter den Verfolgern

An dem Felsen selbst ist ein kleiner Platz, der ganz geschützt ist. Und genau deshalb hat – einer Sage nach – Walther dort einmal übernachtet. Aber ich erzähle euch die Geschichte, die mir Förster Martin Teuber erzählt hat, einmal ganz von vorne: Walther von Aquitanien und Hildegund waren am Hof von Attila, dem Hunnenkönig als Geiseln, das heißt, sie waren dort gefangen. Bei einer Feier hatte Walther Attilas Ritter aber betrunken gemacht, und so konnte er mit seiner Geliebten, Hildegund, flüchten – und sogar noch einen Goldschatz mitnehmen. Mithilfe des Goldschatzes konnte Walther sich auf die Reise machen, denn früher konnte man mit Gold bezahlen.

Ein Fährmann, der Hildegund und Walther über den Rhein gebracht hat und der mit ein paar Münzen des Schatzes bezahlt wurde, hat dem König Gunther von Burgund von dem Goldschatz erzählt. Dieser wollte dann den Schatz stehlen und verfolgte deshalb Walther und Hildegund mit zwölf Rittern. Einer der Ritter ist Hagen von Tronje, der eigentlich ein Freund von Walther ist. Er ist bekannt aus dem Nibelungenlied, vielleicht habt ihr deshalb schon einmal von ihm gehört.

Nach dem Kampf werden die Ritter wieder Freunde

Da so eine Reise ziemlich anstrengend ist, haben Walther und Hildegund an einem geschützten Platz nahe eines Felsens Rast gemacht und sie übernachteten dort. Dieser Fels heißt heute Waltharifels. Der König lauerte den beiden auf, und obwohl Hagen ihn warnte, dass Walther ein guter Kämpfer ist, schickte er seine Ritter zu Walther den schmalen Pfad zum Felsen hinauf. Erst versuchten sie über den Goldschatz zu verhandeln, aber alles endete in einem Kampf. Da der Felsen den Schlafplatz von Hildegund und Walter umschließt, konnten die Ritter nur von einer Seite nacheinander zum Felsen hinauf. Walther konnte sie alle im Schwertkampf besiegen. Nur noch Hagen und König Gunther waren übrig, und so beschloss der König zu warten, bis Walther und Hildegund weiterreisten.

Am nächsten Tag wurden Walther und Hildegund bei ihrer Reise auf einer Lichtung von Hagen und Gunther eingeholt, und es kam wieder zum Kampf: Walther verletzte den König am Oberschenkel und wollte ihn töten. Hagen sprang dazwischen und fing den Schlag ab. Dabei zerbrach Walthers Schwert, und Hagen schlug Walther die Hand ab. Daraufhin zog Walther mit der anderen Hand sein Hunnenschwert und griff Hagen an. Er verlor ein Auge und sechs Zähne. Alle drei waren also verletzt, und so wurde der Kampf beendet. Hildegund jedoch verarztete alle drei Männer, und sie wurden wieder Freunde. Und Walther konnte dann auch seine Hildegund in Aquitanien heiraten.

Eine spannende Geschichte, oder? Heute ist es im Wald ganz still, man hört Vögel, und wenn man in den Himmel schaut, sieht man die Baumkronen. Aber wenn man oben an dem Felsen sitzt und auf den schmalen Pfad hinunterschaut, kann man sich richtig vorstellen, wie die Ritter in ihren schweren Rüstungen den Berg hochgekommen sind und gegen Walther gekämpft haben. Er hatte Glück, dass der Felsen ihn so gut umgeben hat und die Ritter ihn nicht von mehreren Seiten angegriffen haben. Ich bin an diesem Tag noch kurz am Felsen sitzen geblieben und habe mir alles genau vorgestellt.

Und wenn ich die Augen geschlossen habe, konnte ich Walther, Hagen, den König und die anderen Ritter kämpfen hören – fast so, als wäre ich mitten im Geschehen.