Plastikhandschuhe, Glasflaschen und große Planenstücke sind nur einige der Dinge, die ich mit meinem Freund Jorn gesammelt habe. Und zwar aus dem Leiselbach, der durch Albisheim fließt. Jorn ist ein begeisterter und vorbildlicher Müllsammler, den ich bei meinem Besuch begleitet habe.

„Pfui Teufel“, sagt Jorn, bückt sich und holt mit seinen Händen einen Müllbeutel aus dem Leiselbach. Der wir am Rand verstaut, bevor es sofort weiter auf Müllsuche geht. Bewaffnet mit seinen Gummistiefeln, ist das eines von Jorns Lieblingsbeschäftigungen. Der Fünf-dreiviertel alte Albisheimer hat dies vor einem Jahr ganz alleine angefangen, nachdem er mit seiner Familie den Bach hinter seinem Haus vom Müll befreit hat.

Dort werden immer wieder Sachen angeschwemmt, gerade durch das große Unwetter von Mitte August kam wieder einiges dazu. Gerade zieht Jorn einen rosafarbenen Gartenhandschuh von einem Ast – so hoch hat das Wasser hier gestanden. Zusammen mit seiner Mutter, die ausgebildete Natur-und Umweltpädagogin ist, sammelt Jorn den Müll und entsorgt ihn anschließend richtig. Dabei haben die beiden auch schon mal einen halben Wäscheständer gefunden. Es ist schon verrückt, was die Leute so alles wegschmeißen.

„Wir sind Umweltschützer“

Am Wochenende bekomm Jorn oft noch Verstärkung von den Enkelkindern seines Nachbarn, Erwin Hofrichter, der ebenfalls Mitglied beim Naturschutzverein Albisheim ist. Gemeinsam macht das Müllsammeln noch mehr Spaß.

Jorn ist auch heute wieder eifrig bei der Sache. Laut singt er: „Wir sind Umweltschützer“, und stampft durch den Bach. Dabei entdeckt er auch Tiere, zum Beispiel Wasserspinnen. Und er hat hier sogar schon Flusskrebse entdeckt, die direkt an der Treppe wohnen, wo er in den Bach reingeht. Wenn er etwas nicht rausbekommt, hilft ihm seine Mutter. Neben dem nützlichen Aspekt, verbinden die zwei auch das Schöne damit. Sie genießen den kühlen Bach und sammeln Schneckenhäuser und andere Dinge für das Insektenhotel, das sie im Garten aufgebaut haben.

Bäche sauber halten

Dafür hat Jorn einen alten Badezimmerschrank mit Tannen- und Kiefernzapfen, Holz, Bambus, Moos und vielen weiteren Materialien gefüllt. Jetzt können sich dort alle möglichen Insekten wie Bienen, Spinnen, Ameisen, Hummeln und Fliegen ganz nach Belieben tummeln.

Nachdem ich mich verabschiedet habe, ist Jorn gleich noch mal runter zum Bach gegangen, um weiter zu suchen. Was ich richtig gut finde, ist, dass Jorn seit einem Jahr auch Mitglied im Naturschutzverein Albisheim ist. Da freut sich mein Biberherz, wenn die Bäche sauber gehalten werden. Im nächsten Jahr soll auch eine gemeinsame Aktion mit dem Kindergarten in Albisheim stattfinden. Dieses Jahr musste sie leider ausfallen. Aber ich fand es mit Jorn einfach schön zu sehen, wie einfach jeder etwas für die Umwelt machen kann. Erstens: Müll immer in die richtige Mülltonne werfen. Und zweitens: Beim Spazierengehen einfach aufpassen und wenn man Müll sieht mitnehmen und ordentlich wegschmeißen.