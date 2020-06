Tadadadaaaa. Darf ich mich vorstellen, heute bin ich König Nils von Nassau. Meine goldene Krone und den roten Mantel finde ich ganz schön schick. Da könnte ich mich glatt dran gewöhnen. So gekleidet bin ich gerade im Uhl’schen Haus in Göllheim unterwegs.

Der Name ist ja gar nicht so leicht auszusprechen. Er geht zurück auf Wilhelm Uhl, der dieses Haus gebaut hat und 16 Jahre lang Bürgermeister von Göllheim war. Heute ist dort ein Museum untergebracht, in dem es viele spannende Räume zu erkunden gibt. Ich fange gleich an im Rittersaal.

Da können Kinder nämlich alte Helme und Kettenhemden anprobieren. Die waren ganz schön schwer, sage ich euch. Auch Lanzen und Hellebarden, das sind mittelalterliche Hieb- und Stichwaffen, gibt es zum Anfassen. Dargestellt wird in diesem Raum die Schlacht am Hasenbühl von 1298 (das ist ganz schön lange her). Damals hat der römisch-deutsche König Adolf von Nassau gegen den habsburgerischen Herzog Albrecht von Österreich gekämpft.

Dyckerhoff und die Freiheitsstatue

Auch in den anderen Räumen können Kinder aktiv werden und mitmachen. Wenn man an der einen Wand auf Knöpfchen drückt, kann man die Stimmen von einheimischen Tierstimmen hören. Außerdem gibt es Infos über den Geopark am Elbisheimer Hof und das Zementwerk Dyckerhoff in Göllheim. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Dyckerhoff-Zement im Sockel der Freiheitsstatue in New York steckt? Wirklich faszinierend.

Als Nächstes steht ein Besuch in der Puppenstube an. Ganz unterschiedliche gibt es, große und kleine, helle und dunkle, dazu kleine Nähmaschinen, Puppenstuben, Puppenbäckereien und vieles mehr. Die Sammlung stammt von der Göllheimerin Karin Heinz. „Man muss bedenken, dass die Puppen damals nur mal an Weihnachten herausgeholt wurden. Das war etwas ganz Besonderes“, erklärt mir Museumsmitarbeiterin Alexandra. Stellt euch das mal vor, ihr dürftet mit mir nur an Weihnachten spielen. Das wäre echt blöd.

Viele Kinderprojekte geplant

Wegen des umgehenden Virus mussten einige Projekte für Kinder, die das Museumsteam vom Uhl’schen Haus geplant hatte, ausfallen. Dafür haben Doris Bugiel, Vorsitzende des Kulturvereins Göllheim, Alexandra Bruch und Annika Treiber schon viele Ideen für das nächste Jahr gesammelt. Dann soll das Kunstprojekt mit dem Kindergarten Fröbel nachgeholt werden, bei dem die Kinder malen und Steine behauen dürfen.

Außerdem soll es einen Brautkleid-Designer-Wettbewerb geben. Die Teilnehmer bekommen ein Grundpaket an Stoff und Zubehör und können dann ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Es soll auch Exkursionen in den Geopark geben. Danach können die Kinder Fantasie-Tiere basteln, die in ein großes Aquarium gesetzt werden können. Desweiteren sind Workshops zum Thema Keltenschmuck und Mittelalterkleidung geplant, vielleicht findet auch eine Museums-AG statt.

Infos

Das Museum im Uhl’schen Haus ist dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und die Buchung von Führungen gibt es unter kulturverein-goellheim@gmx.de bei Doris Bugiel.

