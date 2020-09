Auch heute habe ich mal wieder einen Blick über die Kreisgrenzen hinaus geworfen und war mit Oma Nagute und Opa Nörgel im Tiergarten in Worms. Dabei habe ich Tiere aus der ganzen Welt kennengelernt und durfte sogar mit einer Eisenbahn fahren.

Schon die ganze Woche habe ich mich auf den Besuch im Zoo gefreut. Geht ihr auch gerne dorthin? Ich finde es immer wieder spannend, Tiere zu beobachten, die ich sonst noch nie gesehen habe. Der Tiergarten in Worms ist in sechs verschiedene Bereiche aufgeteilt. Los geht es mit Bauernhoftieren: Dicke Schweine, Hühner, Pferde und Kaninchen gibt es zum Beispiel zu sehen. Die Ziegen darf ich sogar füttern, es kitzelt, wenn sie mit der Zunge über meine Pfote fahren, das ist wirklich lustig. Ich muss aber zugeben: Bei den großen bin ich als kleiner Biber erst einmal vorsichtig gewesen. Aber tatsächlich sind alle ganz lieb.

Als Nächstes kommen wir in den Bereich Europa und Asien. Wisst ihr schon, dass die Welt in sieben Kontinente, also sieben Erdteile, eingeteilt ist? Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika, Australien, Europa und die Antarktis. Wir leben in Europa. Ich habe zum Beispiel Verwandte in einem Land namens Kanada, das liegt in Nordamerika.

„Hakuna Matata“

Im Zoobereich Europa und Asien gefällt mir besonders die „Eurasische Waldanlage“. Durch ein Tor gelangt man in ein großzügiges Gehege, in dem sich Damwild und Mufflons (das ist ein Wildschaf mit ganz großen Hörnern) befinden, die sich hier frei bewegen dürfen. Oh was ist das? Direkt vor mit auf dem Pfad liegt ein Damtier. Ganz vorsichtig gehe ich hin und darf es sogar streicheln. Es ist ganz flauschig, fast so schön wie mein Biberfell.

Doing, doing, doing. Ich hüpfe weiter in den nächsten Bereich, zu den Kängurus nach Australien. So einen Beutel zu haben, ist ja schon praktisch. Da könnte ich immer das Nils-Nager-Club-Magazin und ein paar Gummibärchen mit dabei haben. Dafür haben Kängurus aber nicht so tolle Biberzähne wie ich. Anschließend mache ich es mir zusammen mit den Erdmännchen im afrikanischen Bereich gemütlich. So entspannt wäre ich gerne auch immer und würde den ganzen Tag einfach nur die Sonne genießen. Da bekommt der Spruch „Hakuna Matata“ („Es gibt keine Probleme“) aus einem meiner Lieblingsfilme „Der König der Löwen“ gleich noch mal mehr Sinn.

Nils als Lokführer

Richtig spannend wird es bei den Exoten und im Bereich Südamerika. Hier gibt es Flamingos, Lemuren, Nasenbären, Gürteltiere, riesige Schildkröten und kleine Äffchen – mit denen wäre ich gerne ein bisschen herumgetollt, aber Oma Nagute hat es mir leider verboten. Auch kleine Biber dürfen da nicht rein. Schade, aber gut. Dafür kann ich die Alpakas noch ein bisschen länger beobachten.

Ganz am Ende erlaubt mir Oma Nagute noch, eine Runde mit der Eisenbahn „Emma“ zu fahren. Ich hatte Glück und durfte ganz vorne sitzen. Dort habe ich kräftig an der Glocke geläutet und mich wie ein echter Lokführer gefühlt – und durch einen Tunnel fährt man auch. Schade, dass wir jetzt schon wieder nach Hause müssen. Aber das war sicherlich nicht unser letzter Besuch hier, wie Oma Nagute und Opa Nörgel mir versprechen.