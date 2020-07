Im Deutsch-Französischen Garten in Weitersweiler leben viele Insekten. Bei seinem Besuch hat Nils Nager vor allem viel über Bienen und Honig gelernt.

Jetzt in den Ferien frühstücke ich gerne lange. Oftmals auch mit Oma Nagute und Opa Nörgel. Am besten ist das Frühstück, wenn es Brötchen gibt. Und ich mag total gerne Honig. Jetzt in den Ferien frühstücke ich gerne lange. Oftmals auch mit Oma Nagute und Opa Nörgel. Am besten ist das Frühstück, wenn es Brötchen gibt. Und ich mag total gerne Honig.

Als ich letztens mit Opa Nörgel im deutsch-französischen Obstgarten in Weitersweiler war, habe ich dort ein riesiges Bienen- und Insektenhaus entdeckt. Bernhard Schmitt hat mir alles über den Obstgarten erklärt. Und er kennt sich auch richtig gut mit Bienen aus. Zusammen mit mir waren ein paar Kinder dort, denn sie machen das Donnersberger Umweltdiplom.

40.000 Bienen in einem Kasten

Das Bienen- und Insektenhaus ist aus Holz. An den Wänden sind ganz viele unterschiedliche Dinge befestigt, zum Beispiel alte Holzscheiben oder Tannenzapfen. Dort sind die Insekten nämlich gerne zuhause. Bei meinem Besuch habe ich auch eine Holzbiene gesehen. Sie ist schwarz und ihr Panzer schimmert blau. Die Biene ist besonders groß und brummt ganz laut beim Fliegen. Aber man muss keine Angst vor ihr haben, denn sie ist ganz friedlich. Das hat mir Bernhard Schmitt erklärt.

Im Insektenhaus hat Bernhard Schmitt zwei große Bienenkästen. Die sind aus Holz und in den Kästen leben die Bienen. Das Haus ist „gestapelt“. So gibt es dort den Brutraum. In dem lebt die Königin und das Volk. So nennt man nämlich einen Bienenschwarm. Die Königin ist viel größer als alle anderen Bienen. Jedes Bienenvolk hat eine Königin. Dann gibt es im Bienenkasten noch den Raum, in dem die Biene den Honig ablegt. Im Sommer leben bis zu 40.000 Bienen zusammen in einem Bienenkasten.

Bewachen und Putzen

Als der Bienenkasten geöffnet wurde, habe ich sogar die Königin gesehen. Bernhard Schmitt kümmert sich im Obstgarten um die Bienen. Er ist Imker und kennt sich deshalb gut mit Bienen aus. Und auch nur deshalb kann er den Bienenkasten öffnen, ohne dass es gefährlich wird. Er hat aber auch erklärt, dass man auf Insekten aufpassen muss. Denn sie fliegen von Blüte zu Blüte und bestäuben somit die Pflanzen und Bäume, dass ganz viele Früchte wachsen. Das ist wichtig für die Natur. Deshalb soll man Bienen, Wespen und andere Insekten nicht töten.

Die Bienen haben unterschiedliche Aufgaben: Manche bewachen das Flugloch – das ist die Öffnung des Bienenkastens. Von dort aus können die Bienen rein- und rausfliegen. Andere sind fürs Putzen verantwortlich und wieder andere Bienen füttern die Larven, die dann zu Bienen heranwachsen. Wenn ich eine Biene wäre, würde ich, glaube ich, am liebsten das Flugloch bewachen und beschützen. Das ist bestimmt spannender als putzen. Ich mag es nämlich gar nicht, wenn Oma Nagute möchte, dass ich ihr beim Putzen helfe.

Die Kinder, die das Donnersberger Umweltdiplom machen und mit mir die Bienen in Weitersweiler angeschaut haben, haben viel Neues gelernt. Falls du auch mal in den Obstgarten zu den Bienen willst, kannst du dich bei Bernhard Schmitt melden. Seine E-Mail-Adresse lautet bernhard@schmitt-wtw.de.

