Im Museum für Zeit in Rockenhausen gibt es unzählige Uhren zu sehen. Manche sind ganz klein, andere riesengroß. Von vielen kann man auch das Innenleben betrachten, das manchmal ganz schön überraschend ist.

Tick, tack, tick, tack. Was wäre unser Leben ohne Uhren? Sie sagen uns, wann der Bus fährt, wann wir schlafen gehen müssen und wann unsere Lieblingssendung im Fernsehen kommt. Deswegen haben die Menschen früh angefangen, sich mit der Zeit zu beschäftigen.

Schon im Innenhof des Museums für Zeit gibt es die erste Uhr zu bestaunen. Dunkelblau leuchtet sie in der Sonne. Es handelt sich um eine astronomische Uhr, die nicht nur die Zeit, sondern auch die Position von Sonne und Mond angibt.

Eine Kugel löst den Zeiger aus

Innen gibt es dann noch viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel ein großes Pendel von 1788, das insgesamt vier Meter lang ist – da komme ich mir richtig klein vor. Oder eine Meerweibchenuhr aus Holland, auf der Meerjungfrauen abgebildet sind, die auch die Mondphasen angibt. Das Schöne ist, dass Waltraud Schawalder, die mich im Museum herumführt, alle Uhren in Bewegung setzt. Die ganze Zeit tickt es um uns drumherum und zwischendurch hören wir uns silbrige Glockenschläge an.

Ich streiche also durch die Räume. Was es da nicht alles für verschiedene Uhren im Laufe der Jahrhunderte gegeben hat. Darunter sind auch besonders interessante Exemplare wie eine Kugellaufuhr. Hier gibt es kein Pendel, stattdessen eine flache goldene Scheibe, die zunächst nach links geneigt ist. Darauf läuft im Zickzack eine Kugel herunter. Nach 30 Sekunden ist sie auf der anderen Seite, löst ein Seil aus, sodass sich die Scheibe in die andere Richtung neigt. Und wenn sie dort am Ende angelangt ist, wird nicht nur die Scheibe wieder ausgelöst, sondern auch der Zeiger der Uhr, sodass sie eine Minute weiterläuft.

Die Geißlein-Uhr

Kennt ihr das Märchen vom Wolf und den Sieben Geißlein? Die Ziegenmutter lässt ihre Kinder alleine zuhause. Mit einer List gelangt der Wolf ins Haus und verschlingt sechs Geißlein. Nur das kleinste nicht, denn es hat sich im Uhrenkasten versteckt. Es erzählt der Mutter, was passiert ist. Die beiden entdecken den Wolf, holen die Geschwister zurück und füllen stattdessen Steine in den Bauch des Wolfes, der daraufhin später in einen Brunnen fällt. Ihr habt sicherlich schon den Zusammenhang mit dem Uhrenmuseum gemerkt, denn tatsächlich gibt es auch hier eine Uhr, in dessen Uhrenkasten ein kleines Geißlein versteckt ist. Haltet also bei eurem Besuch auf jeden Fall die Augen danach offen.

Im Raum mit den Kuckucksuhren gibt es noch ein ganz besonderes Puppenhaus: ein Uhrmacherhaus. Im Erdgeschoss und im ersten Stock ist die Werkstatt angesiedelt. Die ganzen Werkzeuge sind im Miniaturformat zu sehen. Und in den Stockwerken darüber hat der Uhrmacher gewohnt, mit Schlafkammer, Küche und Wohnzimmer.

Übrigens erfreut das Museum für Zeit auch die Ohren der Rockenhausener: Zu bestimmten Zeiten (8.35, 12.35, 15.35, 16.35, 18.35 und 20.35 Uhr) spielt das Carillon-Glockenspiel schöne Lieder, die zum Beispiel auf dem Rognacplatz gut zu hören sind.

