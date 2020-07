Ziemlich versteckt liegt die Moschellandsburg über Obermoschel. Denn auf der ganzen Burganlage gibt es viele Bäume, die im Laufe der Zeit dort gewachsen sind. Da die offizielle Straße hoch zur Burg gesperrt ist, fahre ich mit Hans Ruppert, der der 1. Vorsitzende des Burgvereins Obermoschel ist, über den Feldweg, der zur Burg führt, hoch. Der ist zwar ein bisschen holprig, aber wir kommen wohlbehalten an. Zuerst sehe ich die Wiese, auf der normalerweise jährlich der Mittelaltermarkt stattfindet. Und dann geht es auch schon in die Burg hinein.

Da fühle ich mich gleich wie ein echter Burgbiber. Wann die Burg genau gebaut wurde, weiß man heute nicht mehr, erzählt mir Hans. Aber man tippt auf das 11. Jahrhundert. Und im Jahr 1130 wurde sie zum ersten Mal in einem historischen Dokument erwähnt. Damals gehörte sie dem Adelsgeschlecht Veldenz. Im 17. Jahrhundert wurde sie ganz „international benutzt“, gehörte mal den Spaniern, mal den Kroaten, mal den Schweden. Schließlich wurde sie 1689 durch die Truppen von König Ludwig dem Vierzehnten im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört.

Trotzdem gibt es noch einiges zu sehen. Gleich am Anfang zum Beispiel große unbehauene Steine, die damals verwendet wurden. Außerdem sieht man an verschiedenen Steinschichten, dass die Wehrmauern im Laufe der Zeit immer wieder verstärkt wurden. Weiter geht der Weg hoch und links sehe ich die ersten Reste von einem runden Turm, von dem aber noch einiges erhalten ist. Da er hier strategisch keinen Sinn macht, gehen Historiker davon aus, dass es hier eine Laufmühle gab, erklärt Hans. In dem großen Rund (im Durchmesser zwölf Meter) könnte also ein Esel oder ein Ochs Runden gedreht haben, um ein Mühlwerk anzutreiben und Getreide zu mahlen. Der Burgverein würde den Turm gerne wieder aufbauen und dann dort ein kleines Museum sowie ein Standesamt einbauen. „Aber wann das klappt, steht noch in den Sternen.“

Wo ein Bundeskanzler einen Baum pflanzt

Auf dem großen Felsen in der Mitte ragen die Reste von einer Ecke eines Bergfrieds empor. Bergfried wurden auf Burgen die unbewohnten Haupttürme genannt, die hoch über dem Rest der Anlage hinausragten. Dank einer kleinen Treppe kann ich hier auch noch ein Stück hinaufgehen. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Turm noch viel größer gewesen ist – da wäre ich gerne mal hochgeklettert.

Als Nächstes komme ich in einen wunderschönen Innenhof mit einer großen Linde und auch einem Baum, der 1971 vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl gepflanzt wurde. Außerdem gibt es einen kleinen Hüttenbereich, von dem aus man wunderbar in die Ferne schauen kann.

Mitmachstationen auf dem Geo-Kultur-Pfad

Rund um die Burg befinden sich außerdem noch viele kleine Nischen, Treppen, niedrige Durchgänge und Kammern. Kurz gesagt, viele interessante Ecken zum Entdecken und Forschen. Besonders ein Raum, der in die Mauer geschlagen wurde, gibt den Archäologen Rätsel auf. Vielleicht war es eine Pulverkammer, vielleicht aber auch – und das fände ich viel spannender – eine Schatzkammer.

Hier oben an der Burg kommt man übrigens auch direkt an den Geo-Kultur-Pfad von Obermoschel, an dem es kleine Natur-Mitmachstationen gibt. Es lohnt sich also auch, auf die Burg zu laufen, wenn man genug Zeit im Gepäck hat.

