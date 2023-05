Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das riecht ja schon nach warmem Brot“, ruft Eliana aus. Dabei ist das Brot noch gar nicht im Backofen, nur die Hefe kann man schon riechen. Heute wird in der Kindertagesstätte Dreisen Brot gebacken. Und darüber wissen die Kita-Kinder so einiges zu erzählen.

In den vergangenen Wochen haben sie sich nämlich viel mit dem Thema Brot beschäftigt. Aus was es besteht, wie es hergestellt wird und was es für verschiedene Sorten gibt. „Wir