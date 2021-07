Liebt ihr Lesen auch so wie ich? Es gibt so viele biberstarke Geschichten! Ich lese immer abends vor dem Schlafengehen, im Winter auf der Couch in eine Decke gewickelt oder im Sommer draußen im Garten auf dem Liegestuhl. Am meisten mag ich an Büchern, dass meine Gedanken an so viele verschiedene Orte reisen können. Das mache ich so oft wie möglich und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf den Lesesommer.

Der startet am 5. Juli, also nächsten Montag. Jeder, der eine Lesesommer-Clubkarte besitzt und zwischen sechs und 16 Jahren alt ist, kann sich bis zum 4. September kostenlos Bücher in allen Büchereien und Bibliotheken ausleihen, die mitmachen. Im Donnersbergkreis sind das die Büchereien in Winnweiler, Kirchheimbolanden, Obermoschel, Albisheim, Göllheim, Sippersfeld, Kerzenheim, Eisenberg und Ramsen. Alle Kinder und Jugendlichen, die mehr als drei Bücher lesen und bewerten, bekommen eine Urkunde, außerdem zählt jede Bewertungskarte als Los beim landesweiten Gewinnspiel mit vielen Preisen.

Da es so viele tolle Kinder- und Jugendbücher gibt, haben wir ein paar Bibliothekarinnen gebeten, ihre liebsten Bücher vorzustellen. So habt ihr gleich einen Tipp, welches Buch ihr als erstes ausleihen könnt.

Sabine Stöckel hat mit ihrem Team für die Stadtbibliothek Kirchheimbolanden 200 neue Bücher für den Lesesommer angeschafft. Sie empfiehlt ihren jungen Lesern das Buch „Edgar, Ellen & Poe – Rabenstarker Hexenmut“ von Antje Leser. „Das Buch ist sehr witzig mit vielen tollen und manchmal auch verrückten Einfällen“, beschreibt Stöckel. In dem Buch geht es um zwei verfeindete Hexenclans: die Besen-Hexen und die Krawall-Hexen. Die junge Besen-Hexe Ellen soll gerade ihre Aufnahmeprüfung ablegen, als die Krawall-Hexen einfallen. Nun hat sie die Aufgabe – zusammen mit den Raben Edgar und Poe – die zwei Hexengruppen wieder zusammenzubringen. Sabine Stöckel hatte beim Lesen sehr viel Spaß: „Die Geschichte transportiert viele Botschaften, es geht viel um den Zusammenhalt. Sowohl Mädchen als auch Jungs dürfte das Buch sehr gefallen.“

Neue Geschichten entdecken

Seit 2010 ist die Gemeindebücherei Sippersfeld beim Lesesommer mit dabei. Auch hier haben Christa Schlarp und ihre Büchereimitarbeiter 200 neue Bücher für den Lesesommer bekommen, viele „tolle neue Bücher“ gibt es zum Beispiel für die größeren Kinder von elf bis 16 Jahren. Nur ein Buch zu empfehlen fällt schwer. „Eine spannende Reihe für Kinder ab acht Jahren ist ,Der kleine Major Tom’ von Bernd Flessner und Peter Schilling“, schlägt Schlarp vor. Dabei geht es um den Astronauten Major Tom, der spannende Abenteuer im Weltall erlebt und nebenbei auch viel Wissenswertes über das Universum erfährt, zum Beispiel, was schwarze Löcher sind. Eher für Mädchen ist die Nordlicht-Reihe von Karin Müller – Pferdeabenteuer in Island inklusive Feen, Elfen und Trollen. Wem dieses Buch gefällt, dürfte dann auch die Bücher von Einhorn Sternenschweif von Linda Chapman lieben.

Auch Nils Nager hat noch einen tierischen und biberstarken Tipp für euch: „Internat der bösen Tiere“ von Gina Mayer. Inzwischen gibt es schon drei Bände dieser spannenden Reihe, die sich um den Waisenjungen Noel dreht, der mehr über seine Vergangenheit herausfinden soll. Immer wieder passieren ihm komische Dinge, und als Noel anfängt, Tiere sprechen zu hören, scheint das Chaos perfekt. Hinzu kommt, dass ihn anscheinend jemand verfolgt. Doch es gibt auch Tiere, die ihm helfen und ihn schließlich ins geheimnisvolle Internat der bösen Tiere lotsen. Die Geschichte ist von Anfang an spannend und faszinierend. Es ist interessant, dass gerade die „bösen“, also gefährlichen Tiere auf der guten Seite stehen. So lernt man, sie mit ganz neuen Augen zu sehen. Ein tolles Kinderbuch etwa ab zehn Jahren.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und dem Entdecken von neuen Büchern und Geschichten, euer Nils Nager.

Info

Alle weiteren Informationen gibt es in den Büchereien vor Ort oder im Internet unter www.lesesommer.de.