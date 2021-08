Ihr seid der Lösung schon sehr nahe! Nur noch zwei Buchstaben fehlen zum großen Lösungswort. Gesucht wird in diesem Bild, der Ort, an dem ich Bekanntschaft mit dem kleinen Geißlein gemacht habe. Alle Märchenliebhaber sollten hier schnell auf der richtigen Spur sein.

Nun müsstet ihr alle Buchstaben für das Lösungswort beisammen haben – und es nur noch richtig zusammensetzen. Ihr solltet dabei unbedingt daran denken, was ich für ein Tier bin. Wenn ihr herausgefunden habt, wo sich das Fotoalbum versteckt, schickt die richtige Lösung per E-Mail zusammen mit eurem Namen und eurem Wohnort bis zum 1. September an reddonn@rheinpfalz.de.

Und nicht vergessen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf Nils-Nager-Pakete.

Alle Teile von „Nils entdeckt den Donnersbergkreis“ gibt es auf www.rheinpfalz.de/lokal/donnersbergkreis.