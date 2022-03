Am Sonntag, 6. März, 17 Uhr, gibt Kantor Hartmut Müller in der Alzeyer Nikolaikirche ein Orgelkonzert. Er spielt Orgelwerke aus Deutschland und Frankreich.

Die groß angelegte Choralpartita „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ von Johann Sebastian Bach wird zu hören sein, in der er seine Meisterschaft in dem Schaffen von Variationen über eine Melodie zeigt. Müller spielt außerdem die 3. Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy und den Choral Nr. 1 E-Dur von César Franck, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird. Der Choral sei hier ein liedhaftes, freies Thema, das im Laufe der Komposition durch verschiedene Stimmen wandere und schließlich zu einem großartigen Abschluss gebracht werde, heißt es in der Ankündigung. Zwei kleinere, meditative Stücke von Gabriel Fauré und Théodore Dubois ergänzen das Programm.

Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Alzey. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 16.30 Uhr nach den dann geltenden Corona-Regeln. Sie sind im Internet unter www.alzey-evangelisch.de einsehbar.