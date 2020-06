Ein paar Dutzend Menschen waren am Montagabend zum Parkdeck gekommen, um das rot erleuchtete Gebäude der Veranstaltungsagentur „Eigenart“ zu sehen, und wohl auch, um ihre Solidarität mit der Aktion „Night of lights“ zu demonstrieren.

Einen großen Menschenauflauf habe man bei der Aktion nicht erreichen wollen, so Firmenchef Timo Holstein. Aber mit den rot angestrahlten Gebäuden habe man bundesweit ein Zeichen setzen wollen.

In Deutschland waren schätzungsweise 10.000 Veranstalter beteiligt, um auf die prekäre Situation der Veranstalterbranche aufmerksam zu machen. Zwei Millionen Arbeitnehmer und Soloselbstständige der Veranstaltungswirtschaft seien in vielen Hilfsprogrammen der Corona-Krise auf Bundes- wie Länderebene schlichtweg „vergessen“ worden, hieß es in einer Pressemitteilung zu der Aktion.