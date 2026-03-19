Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Masters mit Winterwurf in Düsseldorf war der SV Kirchheimbolanden durch Katrin Niggul in gleich drei Disziplinen vertreten.

Ihren ersten Wettkampf bestritt Katrin Niggul samstags in der Klasse W55 im Hammerwerfen. Im Feld der acht gemeldeten Teilnehmerinnen war die Meldeleistung der Athletin des SV Kirchheimbolanden allerdings nur die siebtbeste. Umso erfreulicher verlief der Wettkampf. Katrin Niggul erkämpfte sich mit 35,04 Metern eine neue Bestleistung und einen unerwarteten fünften Platz.

Sonntags ging es dann mit dem Kugelstoßen weiter. Durch eine Magenverstimmung ging Katrin Niggul allerdings leicht geschwächt in den Wettkampftag. 10,18 Meter reichten dann auch nur zum sechsten Platz in der Konkurrenz. Umso überraschender kam dann der dritte Platz im Diskuswerfen mit 26,81 Metern. In einem Wettkampf, in dem sie sich von Wurf zu Wurf steigerte, fehlten nur 26 Zentimeter zur Zweitplatzierten. In jedem Fall scheint Katrin Niggul gut gerüstet zu sein für die nun anstehende Sommersaison.