Der Kirchheimbolander Verein „Nigeriahilfe – Start Life“ bittet wieder um Spenden für die Tombola am Christkindlmarkt.

„Start Life – Start ins Leben“. So heißt das Selbsthilfeprojekt des Vereins Nigeriahilfe, den die in Kirchheimbolanden lebende gebürtige Nigerianerin Felicia Stevens gegründet hat. Die Initiative unterhält in der nigerianischen Provinz Umusochie einen Kindergarten und daran angeschlossen eine Grundschule und ein Ausbildungszentrum. Zum Kirchheimbolander Christkindlmarkt am zweiten Dezemberwochenende ist die Initiative wie in den Vorjahren mit einer Tombola vor Ort und dringend auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Gebeten wird um Sachspenden wie Deko-Artikel, Kosmetika, Gläser (im Geschenkpack, nicht einzeln), Gutscheine, neuwertiges Kinderspielzeug oder neuwertige Bücher (nicht allzu schwer und groß) und CDs, die als Gewinne verlost werden können.

Der Erlös fließt ohne Abzüge in das Zukunftsprojekt für bedürftige Schulkinder. Der Verein bestreitet damit die Lohnkosten und kauft Lebensmittel für Schulmahlzeiten. Insgesamt 222 Kinder werden von 20 Erzieherinnen und Mitarbeitern betreut. Mit der Hilfe aus der Nordpfalz und einer großzügigen Spende konnte im vergangenen Jahr ein Sport- und Spielplatz mit den dazu benötigten Geräten angelegt und zur großen Freude der Kinder eingeweiht werden.

Spenden werden auch abgeholt

Um die Tombola besser vorbereiten und planen zu können, werden die Sachspenden gerne abgeholt oder können persönlich abgegeben werden – ab sofort bis spätestens 18. November bei Felicia Stevens, Schillerstraße 9, Kirchheimbolanden, Telefon 06352 1775, bei Familie Juppe, Nachtigallenweg 3, Kirchheimbolanden Telefon 06352 5177 und bei Claudia Thur-Giudice, Telefon 0162 2326220.

Mit zehn Euro pro Monat kann man außerdem die Patenschaft für ein bedürftiges Kind übernehmen oder die Schule unterstützen. Das Spendenkonto bei der Volksbank Alzey-Worms hat die IBAN DE 46 5509 1200 0028 2459 04. Spender werden gebeten, ihre Adresse auf dem Überweisungsträger anzugeben. Spendenquittungen werden zum Jahresende ausgestellt.