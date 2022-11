Wie viele andere hatte auch die Kirchheimbolander Nigeria-Hilfe stark unter der Corona-Pandemie zu leiden. Wichtige Einnahmequellen wie die Teilnahme an Festen oder Märkten waren mit einem Mal weggebrochen. Jetzt gibt’s einen Lichtblick: eine Tombola am Christkindlmarkt. Dafür ist aber Unterstützung der Bürger nötig.

Gut zwei Jahre dauerte die pandemiebedingte Zwangspause – jetzt freuen sich die Verantwortlichen der Nigeria-Hilfe auf den Neustart: Von 2. bis 4. Dezember wird die Initiative mit einer Tombola auf dem Christkindlmarkt der Kleinen Residenz präsent sein. Dann lautet die Maxime wieder: Jedes Los gewinnt, jeder Euro kommt an! Dazu bitten die Organisatoren um möglichst umfangreiche Unterstützung durch neuwertige Sachspenden (siehe „Infos“ am Ende des Textes).

Der Erlös fließt in die Zukunftsinitiative „Start Life – Start ins Leben“, die vor Jahren von der „Kiboer Nigerianerin“ Felicia Stevens angestoßen worden ist und seither von ihr engagiert koordiniert wird. Das Konzept will jungen Menschen in der Provinz Umusochie Chancen auf Bildung eröffnen; ihnen einen Weg zeigen, ihr von Hungerkatastrophen bedrohtes Land zu entwickeln, statt als verzweifelte Wirtschaftsflüchtlinge ihr Leben auf dem Mittelmeer zu riskieren.

Privatschule für 222 Kinder und Jugendliche

Allerdings ist der Verein nach wie vor dringend auf Spendengelder angewiesen. „Ohne die Hilfe aus Deutschland könnten wir unsere Privatschule nicht finanzieren“, betont Felicia Stevens. Insgesamt 222 Kinder und Jugendliche werden hier in der Vorschule, der Schule und dem Ausbildungszentrum von 19 Erzieherinnen und Mitarbeitern in Grundkenntnissen und Ausbildungsberufen gefördert: Nähen, Hauswirtschaft, Büroarbeit, Computer-Technik.

Zudem bekommen die Kinder wenigstens dreimal in der Woche ein warmes und gesundes Mittagessen. Zwar laufe der Schulbetrieb sehr zufriedenstellend, berichtet Stevens im Rückblick auf ihren letzten Besuch im Januar – den sie wie immer auf eigene Kosten absolviert hat –, die Armut der Bevölkerung sei jedoch nach zwei Jahren Pandemie beklemmend.

Spiel- und Sportplatz fertig

Immerhin konnten mit Spenden aus der Nordpfalz Grundnahrungsmittel wie Öl und Reis gekauft, an das Personal sowie die Familien der Kinder verteilt werden. Auch ist der von der Schulbehörde vorgeschriebene Spiel- und Sportplatz bis auf einen schützenden Zaun fertiggestellt. Die mehr als dürftigen Gehälter der Lehrkräfte wurden um 30 Prozent angehoben – je nach Finanzlage des Vereins ist an eine weitere Erhöhung gedacht.

Ebenfalls erfreulich: Im Frühjahr 2021 machte das rheinland-pfälzische Ministerium des Inneren und für Sport eine Förderzusage in Höhe von 4500 Euro. Mit diesem Geld konnte der Computerraum mit Computern, Scannern, großen Druckern und weiteren für den Betrieb notwendigen Geräten ausgestattet werden. Und nicht zuletzt war die Resonanz auf das „Nigeria-Café“ am Kirchheimbolander Oktobermarkt-Sonntag ermutigend. Keine Frage: Inflation und Energiekrise treiben auch in Europa Menschen in unverschuldete Armut. Umso mehr sind jetzt Hilfsbereitschaft und Empathie gefordert – hierzulande wie auch in Nigeria: Mit zehn Euro pro Monat kann man dort die Patenschaft für ein bedürftiges Kind übernehmen oder die Schule wirksam unterstützen.

Infos

Für die Tombola werden Sachspenden benötigt. Ob Gutscheine, Bücher, CDs, Gläser oder Geschirr – Fantasie und Großzügigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Um besser planen zu können, holen die Organisatorinnen die Gegenstände gerne sofort oder bis 15. November ab.

Möglich ist auch eine persönliche Abgabe: bei der ersten Vorsitzenden Claudia Thur-Giudice, Zur Güldengewann 3a, Telefon 0162 2326220, E-Mail claudia.thur-giudice@web.de; Regina und Michael Juppe, Nachtigallenweg 3, Telefon 5177; Felicia Stevens, Schillerstraße 6, Telefon 1775 (alle Kibo). Sehr willkommen ist auch personelle Unterstützung am Christkindlmarkt.

Spendenkonto: Nigeriahilfe, „Start Life – Start ins Leben e.V.“, IBAN DE 46 5509 1200 0028 2459 04 (Volksbank Alzey-Worms). Die Spender-Adresse muss auf dem Überweisungsträger stehen. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar, Spendenquittungen werden zum Jahresende ausgestellt.