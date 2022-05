War das jetzt alles, fragte sich ein Leser bei seinem Spaziergang durch den Schlossgarten und beim Anblick des in den vergangenen Jahren aufwendig sanierten Teiches. Doch der derzeitige Anblick und Zustand hat mit dem Nachwuchs der Schlossgarten-Amphibien zu tun. Und soll so nicht bleiben.

Beckenumrandung und der Unterbau der Fontäne liegen blank, der Schlossgartenteich ist von einem Zaun umgeben und macht momentan noch einen eher traurigen Eindruck. Er habe sich nach der monatelangen und teuren Sanierung schon etwas mehr erwartet, äußerte sich ein Leser gegenüber der RHEINPFALZ.

Zwei Dinge seien jetzt nötig, so Stadtbürgermeister Marc Muchow: Regen und Geduld. Für den niedrigen Wasserstand im sanierten Hauptteich gebe es zwei Gründe. Zum sei in den letzten Wochen kaum Niederschlag gefallen, und zudem habe man mit der Zuleitungen des Wassers aus dem Judental nach wie vor Probleme. „Es kommt nicht genug hier an, und der Grund dafür ist noch nicht gefunden“, so Muchow.

Der Teich hatte Anfang April seine Erstbefüllung mit Frischwasser erhalten. Auf Dauer aber sollen Regen und das Wasser aus dem Judental aber für den Wasserstand zuständig sein. Vorerst aber müsse bei der Wasserverteilung im Schlossgarten jenen Becken Vorrang eingeräumt, in denen die Amphibien laichen. Und das seien vorrangig die im hinteren Teil des Gartens. „Um die Tiere zu schützen, haben wir das Wasser zunächst hierher umgeleitet“, so der Stadtbürgermeister. Die Zäune, die den Teich nach wie vor umranden, sind übrigens nicht mehr zum Amphibienschutz, wie es auf den hängengebliebene Schildern vermerkt. Sie sollen den neu gepflanzten Uferbegründung Trittschutz bieten, damit die in Ruhe anwachsen können.