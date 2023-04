Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die nordpfälzischen Korbjägerinnen gingen am Wochenende zweimal leer aus: Überraschend verlor der TV Kirchheimbolanden in der Basketball-Landesliga 2 bei der TSG Maxdorf (53:60). Die Niederlage (40:91) für den BBC Rockenhausen kam gegen Topteam TV Bad Bergzabern dagegen in der eine Rangstufe höheren Rheinhessen-Pfalz-Klasse nicht unerwartet.

Im ersten Viertel verkaufte sich die in allen Belangen unterlegene BBC-Truppe um Trainer Marcel Cullmann noch am teuersten gegen die Liga-Giganten aus der Südpfalz. Dennoch lagen die Gäste