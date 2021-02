Die Mannschaft am Impfzentrum steht bereit und könnte jederzeit mit doppeltem und dreifachem Tempo loslegen. Noch fehlt aber der nötige Impfstoff dazu. Das ist zwar einerseits ärgerlich, und für Menschen, die besonders bedroht sind oder sich so fühlen, sogar mehr als das. Es ist aber auch ein beruhigendes Zeichen dafür, was ein funktionierender Katastrophenschutz innerhalb kürzester Zeit auf die Beine stellen kann. Das macht weder eine Pandemie ungefährlich noch verschwinden deshalb Bedrohungen wie die Vogelgrippe oder Überschwemmungen. Es gibt aber auf jeden Fall das Gefühl, dass man diesen Ereignissen nicht schutzlos ausgeliefert ist. Der Kreis hat also gut daran getan, am Katastrophenschutz nicht zu sparen. Und angesichts der Prognose von Wissenschaftlern, dass Corona wohl nie mehr verschwinden werde, wird wohl auch niemand auf die Idee kommen, das in Zukunft zu tun.