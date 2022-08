Ein Wagnis? Aus der Vorderpfalz kommen die Anonyme Giddarischde am 20. August nach Rockenhausen. Mit im Gepäck: natürlich das „Palzlied“, das inzwischen ja stets auch auf dem Betzenberg ertönt. Eine Spurensuche nach dem Erfolgsrezept der sechs Mannen.

Anonym? Das war vielleicht einmal! Auch wenn es die sechs Musiker tunlichst vermeiden, ihre vollen Namen auf der eigenen Homepage preiszugeben, sind sie dank ihres musikalischen Lokalkolorits längst bekannt wie bunte Hunde mit einer treuen Fangemeinde in ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus.

Seit 1995 macht die Truppe zusammen Musik. Seinerzeit in Frankenthal bei einem Gitarrenseminar gegründet, ist sie dieser Tage hauptsächlich für zwei Ohrwürmer bekannt. Zum einen das nach eigener Aussage ehrlichste Liebeslied der Welt, das sich ausgiebig mit den oralen Ausdünstungen nach dem Konsum von reichlich „Lewwerworschd“ beschäftigt und dabei einen geradezu absurden Humor entfacht, dem sich auch eingefleischte Vegetarier kaum entziehen können.

Die zweite musikalische Trumpfkarte ist das „Palzlied“, die lokale Hymne schlechthin, mit der die Band sogar die international ausgerichtete Jahreshitparade im SWR1-Radio kräftig aufmischt und − beispielsweise vor Metallica oder den Beatles − einen der vordersten Plätze belegte.

Doch die sechs Musiker haben thematisch weitaus mehr als Heimat und Hausmacher im Gepäck. Wobei: „Schorle trinke mer gern“ ist natürlich auch ein großer Hit der Band. „Bildung ist Ländersache“ wiederum ist ein Seitenhieb in den geografisch nahen Osten nach Mannheim.

Sendungsbewusstsein ohne Hochmut

Regionale Verbundenheit in der Musik ist seit je her populär. Bei Herbert Grönemeyer etwa – Mitte der 1980er Jahre – waren der Pulsschlag aus Stahl und der sportliche Doppelpass Synonyme für die Würdigung der Heimat Bochum – seiner „Blume im Revier“. Bei den Anonymen Giddarischde erfolgt diese Würdigung zuallererst über den Slang.

Während etwa in südlichen Teilen der Republik kulturelles Sendungsbewusstsein im Allgemeinen nicht selten mit Übermut oder gar Überheblichkeit verwechselt wird, kommt es hier vor allem bodenständig und ehrlich daher. Es ist bei allem Temperament mit Seele gepaart, die das Pfälzer Herz auch mal mit kernigem Wortwitz glaubhaft auf der Zunge trägt: „Ämool ääner fahre losse!“ Mal ehrlich: Wer ist da nicht geneigt, sofort zuzustimmen?

Und live kommt das Giddarischede-Zusammengehörigkeitsgefühl erst richtig herüber. Beim Aufstiegsspiel gegen Dresden hatte die Band ihr „Palzlied“ live im Fritz-Walter-Stadion spielen dürfen: „Ein gigantisches Erlebnis. Wir hatten einen Chor von fast 49.000 Zuschauern – das war unser größter Gig bislang“, erinnert sich Sänger Edsel Merz im Mai im RHEINPFALZ-Gespräch noch mit Stolz daran.

Während der Coronazeit waren die Musiker zwar nicht auf Bühnen zu erleben, haben aber neue Songs geschrieben, die es jetzt ebenfalls zu hören gibt. Im Sommer 2021 erschien die EP „Geht’s noch?“. Der Dürkheimer Stefan Kahne hatte die Jungs ins Studio geladen. „Er hat uns jede Menge Tricks beigebracht. Sonst haben sich unsere Songs organisch auf der Bühne entwickelt, diesmal eben im Studio. Wir sind viel analytischer rangegangen“, sagt Merz. „Gut möglich, dass wir das beibehalten. Wir haben uns damit sehr wohl gefühlt.“ Man habe weitere Songs in der Schublade.

Ob die noch in diesem Jahr erscheinen? „Eher nicht, das lässt wahrscheinlich unser Terminkalender nicht zu“, sagt Merz. Man sei ohnehin keine Band, die ständig neuen Output hervorbringe. „Das sorgt zu Hause für mehr Frieden“, sagt Merz.

Stichwort Terminkalender. Ob Merz zuversichtlich in die Zukunft schaut? „Gut, man weiß nie, wie sich die Pandemie entwickelt. Was im Herbst kommt. Momentan sind alle im Nachhol-Modus, die Menschen möchten etwas erleben, feiern. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es wieder schwieriger wird. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man angesichts der Umstände, Inflation und so, nochmal alles so extrem runterfährt“, sagt Merz, der dafür plädiert: „Lasst uns Spaß haben – und dabei verantwortungsvoll miteinander umgehen.“

TERMIN

Die Anonyme Giddarischde spielen am 20. August, 20 Uhr, auf der Bühne im Schlosspark in Rockenhausen. Karten für 12 bis 17 Euro gibt es etwa online bei Reservix.