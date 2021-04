RAMSEN: Obwohl die Kampagne Stadtradeln am 3. Oktober im Donnersbergkreis noch lief, fand am Tag der Deutschen Einheit am Eiswoog die Abschlussveranstaltung statt. Diejenigen, die die meisten Kilometer absolviert haben, waren nicht vor Ort. Preise bekamen nur Anwesende.

Mit dem ersten Preis, einem Gepäckträger, wurde Jürgen Ullmer bedacht. Der 63-jährige Eisenberger hat mit 843 Kilometern die längste Strecke im Sattel gesessen – nicht unter allen Teilnehmern, sondern nur unter denjenigen, die zum „Abradeln“ gekommen waren. Der Kreis-Klimaschutzmanager Klaus-Dieter Jacubasch informierte dann am Folgetag die RHEINPFALZ: „Fünf Radler haben jeweils mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt.“

Ullmer hat aber zumindest im siebenköpfigen Team Leisetreter, für das er unterwegs war, am meisten in die Pedale getreten. Für den Rentner, der auch Marathon läuft, ist die Fortbewegung auf dem Drahtesel nichts Besonderes. „Ich bin 28 Jahre zur BASF geradelt. Noch heute mache ich rund 6000 Kilometer im Jahr“, erzählte er. Dabei verzichtet er auf Motorunterstützung. „Erst wenn ich aus eigener Kraft den Stumpfwaldstich in Richtung Enkenbach nicht mehr schaffe, kaufe ich mir ein E-Bike“, meinte er lachend.

Auf gebrauchtem Rennrad gestartet

Aufs Rad umgestiegen ist er 1992. „Schuld“ daran ist der Tiefenthaler Robert Happersberger. „Ich stand morgens an der Bushaltestelle, um zur Arbeit zu fahren, da radelte er an mir vorbei. Da habe ich gedacht: ,Was er kann, kann ich auch’.“ Ullmer besorgte sich über Ebay ein gebrauchtes Rennrad mit Stahlrahmen und strampelte los. Erst fünf Jahre später hat er es durch ein fabrikneues Exemplar ersetzt. Beim Stadtradeln habe er gern mitgemacht, um Leute zu motivieren, die Couch zu verlassen und sich auf den Sattel zu schwingen. „Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei“, versicherte der Eisenberger.

Von Thorsten Hutzenlaub, unter anderem für Tourismusförderung bei der Verbandsgemeinde Eisenberg zuständig, nahm Ullmer den Gepäckträger entgegen. Zwei Radler-Getränkeflaschen mit Gutscheinen erhielten die beiden, die unter den rund 30 beim Abschluss Anwesenden in der dreiwöchigen Stadtradel-Aktion zwischen dem 13. September und dem 3. Oktober die zweit- und die drittlängste Strecke auf dem Drahtesel hinter sich gebracht haben.

Meist den Weg zur Arbeit bewältigt

Cathryn Meidlinger aus Rosenthal konnte 790 Kilometer in ihrer Stadtradel-App verbuchen. „Oft war es der Weg zur Kreisverwaltung, wo ich im Bauamt tätig bin, eine Strecke, für die ich sonst ins Auto gestiegen wäre“, so die 36-Jährige, die einräumte, zuvor eine Ewigkeit nicht Rad gefahren zu sein. Ordentlich Kilometer habe sie im Urlaub gemacht: „Ich bin nach Holzkirchen, südlich von München, geradelt.“ Florian Osterritter ist mit 460 Kilometern als Drittbester gekürt worden. „Das ist mein Beitrag für das Team meines Arbeitgebers, die Göllheimer Dyckerhöffer“, erläuterte der Wattenheimer. Seit März ist er schon rund 2600 Kilometer auf dem Rad gefahren. „Allerdings mit einem elektrisch unterstützten Mountainbike“, verriet der 40-Jährige.

Der Eisenberger Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) nimmt oft das Fahrrad, um morgens ins Rathaus zu kommen. Stolz ist er auf seinen dreieinhalbjährigen Enkel: „Im Urlaub sind wir täglich 15 Kilometer geradelt und der Kleine hat das gepackt, obwohl er ja viel mehr strampeln muss als wir Erwachsene“, lobte er das junge Familienmitglied. Wie viele Kilometer er persönlich in den vergangenen drei Wochen in die Pedale getreten hat, kann er nicht sagen.

Dienstrad wird gut genutzt

Landrat Rainer Guth (parteilos) hat seine Stadtradel-Leistung auch nicht erfasst. „Vielleicht 200 Kilometer“, schätzt er, mehr habe sein eng getakteter Terminplan nicht zugelassen. Erfreulich sei, sagte er, dass das Dienstbike von seinen Mitarbeitern gut genutzt wird und der neu aufgestellte Fahrradständer an der Kreisverwaltung immer voll sei. Für diese Art der Fortbewegung sollte man viel Werbung machen, meinte Guth.

Rockenhausens Bürgermeister Michael Vettermann (FDP), der vor drei Wochen zur Auftaktveranstaltung im Museum für Zeit geladen hatte, schlug in dieselbe Kerbe. Er betonte, dass grundsätzlich ein Umdenken stattfinden müsse: „50 Jahre haben wir nur Gehwege und Straßen geplant. Wir müssen weg von dieser reinen Auto-Orientierung.“ Er selbst entscheide sich meist für den Drahtesel, wenn er innerhalb seiner Stadt unterwegs sei, allein schon, weil ihn die Parkplatz-Sucherei nerve. Einig ist er sich mit dem Landrat, dass der Donnersbergkreis 2021 wieder am Stadtradeln teilnimmt. Klimaschutzmanager Jacubasch, der selbst rund 400 Kilometer gestrampelt ist, hofft dann auf mehr Mitmachende: „Knapp 380 von gut 75.000 Einwohnern – das ist gerade einmal ein halbes Prozent“, zeigte er sich von der Premiere ein wenig enttäuscht. Dennoch: Exakt 378 sportliche und umweltbewusste Einwohner des Kreises haben bei ihrer Fortbewegung elf Tonnen CO2 vermieden. Insgesamt sind sie 72.253 Kilometer in die Pedale getreten.

DIE SIEGER

Die drei besten Teams:

1. Bürger für Bürger Zellertal: 10.047 Kilometer, 42 Teilnehmer; 2. Team Orbis: 8814 Kilometer, 36 Teilnehmer; 3. RV Falke Donnersberg: 6013 Kilometer, zwölf Teilnehmer;

Die drei besten Radler:

1. Gernot Rudy: 1500 Kilometer; 2. Peter Marczak: 1260 Kilometer; 3. Udo Odermann: 1185 Kilometer.

Kommentar

Es mutet schon eigenartig an: eine Siegerehrung, bevor die Sieger feststehen. Den Tag der Deutschen Einheit haben etliche Stadtradel-Teilnehmer im Donnersbergkreis noch dazu genutzt, Kilometer zu reißen. So hat sich laut dem Klimaschutzmanager Klaus-Dieter Jacubasch beispielsweise das Team Orbis von der Abschlussveranstaltung abgemeldet, weil die Gruppe noch den Ehrgeiz hatte, den „Bürgern für Bürger“ aus dem Zellertal den Rang abzulaufen – pardon: abzustrampeln. Der Plan ging letztendlich nicht auf. Doch zumindest Peter Marczak und Udo Odermann aus dem Team Orbis hätten als zweit- und drittbeste Radler gewürdigt gehört. Und auch Gernot Rudy aus dem Team RV Falke Donnersberg, der in der dreiwöchigen Aktion 1500 Kilometer absolviert hat und damit der Beste unter den 378 Mitradlern im Kreis gewesen ist. Bleibt zu hoffen, dass das „Abradeln“ 2021 auch den Champions die Chance zur Teilnahme gibt.