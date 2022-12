Energiekrise - ein Begriff, der im gesamten Land dafür sorgt, dass sich die Menschen auf einen möglichen Blackout vorbereiten. Angekommen ist die Sorge um Strom und Gas auch in Rosenthal. Doch nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Ortsvorsteher Manfred Lieser (FWG), selbst für den Stromversorger Keep in Eisenberg tätig, sagte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung, dass es wohl unwahrscheinlich ist, dass es beim Strom zu einem sogenannten Blackout, also dem Ausfall aller Systeme bundesweit, kommt. Wahrscheinlicher seien, wenn überhaupt, die als Brownouts bezeichneten zeitweisen Abschaltungen von Teilen des Netzes, um eine komplette Überlastung zu vermeiden.

Für solche Fälle wird im Rosenthaler Treff eine Wärmehalle eingerichtet, falls die Bürger zu Hause nicht mehr heizen können. Auch die örtliche Feuerwehr sei im Notfall eine erste Anlaufstelle, wo Bürger im Ernstfall Babynahrung erwärmen oder Auskünfte erhalten könnten, so Lieser. Der bundesweite Warntag neulich habe in Rosenthal gut funktioniert, viele Handys hätten die Probealarmierung empfangen.

Der Ortsvorsteher machte aber auch gleichzeitig deutlich, dass der Wille zum Einsparen von Strom nicht so weit gehe, dass überhaupt kein öffentliches Leben mehr stattfinde. So wurde in geringem Umfang die Weihnachtsbeleuchtung, die dank LED-Technik nur wenig Energie verbrauche, auch dieses Jahr in Rosenthal genutzt. „Wir können uns das leisten“, sagte Lieser vor einem halben Dutzend Bürger, die das Geschehen während der Ortsbeiratssitzung verfolgten.

Hoffnung auf Förderung

Lieser ging auch auf das Förderprogramm des Bundes mit den Titel „Mehr Grün im Dorf“ ein. Mit einem kurzfristig abgestimmten Plan habe die Gemeinde Kerzenheim für den Ortsteil Rosenthal einen Antrag auf dem Weg gebracht. Allerdings sei es schwierig, ein solches Förderprogramm überhaupt in Anspruch nehmen zu können, denn die Voraussetzungen und Formulare dafür seien umfangreich, so der Ortsvorsteher.

Während der Einwohnerfragestunde beklagte ein Rosenthaler, dass zwischen dem Kerzweiler Hof und der Ortslage Steinernes Kreuz „gerast“ werde. Dort gelte die Geschwindigkeitsbegrenzung 50 Kilometer pro Stunde, die aber kaum akzeptiert werden. Andere Einwohner berichteten sogar von eine ganzen Kolonne von Sportwagen, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt „gerast“ seien. Lieser sicherte zu sich der Problematik nochmals annehmen zu wollen.