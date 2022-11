Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, präsentiert anlässlich des Weihnachtsmarktes das Radiomuseum ein neu restauriertes Rundfunkgerät. Es ist ein Blaupunkt Ideal Typ 21350 Stereo und wurde 1961/1962 von den Blaupunkt-Werken in Berlin und Hildesheim gebaut. Gekostet hat es damals stolze 445 DM, wie Museumsleiter Hermann Nagel informiert.

Nagel beschreibt es als Nostalgie in neuer Dimension. Junge und junggebliebene Menschen sind mit dem WLAN heute vertraut. Nur wenige können sich allerdings mit ihrem Smartphone auf ein Röhrenradio verbinden lassen. Blaupunkt Ideal kann das. Ein kleiner nützlicher WLAN-Empfänger ermöglicht diese Verbindung. Die Tonabnehmerbuchse im Radio dient zur Aufnahme und leitet die Informationen auf die Röhren als Verstärkerteil. Vor Jahren konnte auch hier ein Plattenspieler angeschlossen werden.

Die Funktion beschreibt Nagel wie folgt: Röhrenradio einschalten, Tonabnehmer drücken und die Lautstärke hochstellen. Der Übertrager meldet sich mit einem Ton. Jetzt mit einem Smartphone übertragen, schaltet sich der eigene Lautsprecher ab. Ob vom Internet oder auch eigen aufgenommene Musik kann so erklingen.

Aufbruch in die Moderne

Der Klang kann nach eigenem Belieben verfeinert und selbst bestimmt werden. Egal ob hell, dunkel oder Bass oder Sopran. Es ist was Besonderes, wenn so Opas Radio wieder eine moderne Verwendung findet.

Das Radio war damals schon von einer besonderen Qualität, das war auch am hohen Preis feststellbar, so der Radioexperte. Nicht nur das Blaupunkt Ideal kann am Weihnachtsmarkt bestaunt werden, auch etliche andere nostalgische Radiogeräte oder Plattenspieler sind im Radiomuseum am Marktplatz der kleinsten pfälzischen Stadt zu sehen und zu hören. Im kommenden Jahr feiert der Rundfunk in Deutschland sein 100-jähriges Jubiläum, auch darauf weist Nagel schon hin und kündigt dazu bereits jetzt schon einige „Radio-Highlights“ an.