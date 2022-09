Nach der pandemiebedingten Zwangspause findet erstmals seit Februar 2020 wieder die Karrieremesse „Pflege & Gesundheit“ statt. Mehr als 20 Teilnehmer stellen ihre Angebote am 7. Oktober in der Berufsbildenden Schule (BBS) in Rockenhausen vor.

In der BBS-Turnhalle warten an diesem Tag von 9 bis 13 Uhr jede Menge Informationen auf die Besucherinnen und Besucher. Die teilnehmenden Betriebe haben konkrete Stellenangebote dabei, mehrere Bildungsträger stellen Möglichkeiten der Ausbildung vor, es gibt Einblicke in Inhalte und Voraussetzungen für den Einstieg in verschiedene pflegerische Berufe. Duales Studium, familien- oder berufsbegleitende Qualifizierung sind weitere Themen, die behandelt werden.

Von der Messe, die Landrat Rainer Guth und Schulleiter Matthias Frietsch um 9.15 Uhr eröffnen, dürfen sich potenzielle Auszubildende im Schulalter ebenso angesprochen fühlen wie Studieninteressierte, Umschüler sowie Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer. Veranstalter unter der Leitung von „Job aktiv“-Managerin Gerda Gauer sind der Donnersbergkreis, die Lokale Aktionsgemeinschaft Donnersberger und Lautrer Land sowie das Wirtschaftsforum Donnersberger Land. Unterstützt wird die Messe vom EU-Förderprogramm Leader. Weitere Infos bei Gerda Gauer unter Telefon 06352 710490.