„Unsere Kunden sollen wieder entspannt und mit Freude trainieren können. Dafür tun wir im Moment alles.“ – Das ist die Aussage der Fitnessstudios in Rockenhausen und Kirchheimbolanden, die am Mittwoch nach neun Wochen Corona-Pause wieder öffnen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

„Ich bin ordentlich im Stress“, sagt Mirella Cina, die seit 25 Jahren in Rockenhausen ihr Fitnessstudio „Aktivzirkel“ betreibt. „Ich habe zwar von der Kreisverwaltung vor kurzer Zeit einen Brief bekommen, in dem ich auf die Einhaltung der Hygieneauflagen hingewiesen werde. Aber was wirklich geht und was nicht, sagt einem niemand.“Das bestätigen auch Marion Baake, im „Injoy“ zuständig für die Verwaltung, und Gerhard Neumer, Inhaber des Studios „Massa Fitness“ – beide in Kirchheimbolanden.

Sie alle zeigen aber auch Verständnis für die Mitarbeiter im Gesundheitsamt: „Die müssen fast jeden Tag mit neuen Regelungen zurechtkommen und dann auch noch solide Auskünfte erteilen. Das ist nicht einfach.“

Orientierung holen sich alle drei Betreiber bei den Erfahrungen, die in Nordrhein-Westfalen und Hessen gemacht werden. Hier haben die Studios schon seit einiger Zeit geöffnet. „Das Wichtigste ist, dass die Kunden sich sicher fühlen. Niemand will sich oder andere gefährden“, erläutert Mirella Cina.

Beschränkungen bei der Anzahl der Trainierenden

Die Maßnahmen, die im Moment vorbereitend getroffen werden, sind in allen Studios vergleichbar. Kleine unterscheidende Nuancen gibt es, die mit der Größe der zur Verfügung stehenden Fläche zu tun haben. „In meinem Studio mit 800 Quadratmetern liegt die maximale Zahl der Kunden, die gleichzeitig trainieren, bei 20“, erklärt Mirella Cina. „Das wird sich, weil mein Kontakt zu allen entspannt und intensiv ist, ohne Probleme regeln lassen.“

Die beiden anderen Studios in Kirchheimbolanden unterliegen zwar ebenfalls den Beschränkungen bei der Anzahl der Trainierenden (zehn Quadratmeter pro Kunde), sie sind aber mit 1800 beziehungsweise 2000 Quadratmetern so groß und mit Öffnungszeiten von fast täglich mehr als 14 Stunden so aufgestellt, dass eine unproblematische räumliche Verteilung der Trainierenden sichergestellt sei, betonen Baake und Neumer.

Desinfektion ist schon immer ein wichtiger Bestandteil des Trainings in Fitnessstudios. Die Aufforderungen, dies zu tun, sind durch weitere Hinweisschilder verstärkt worden; auch die Anzahl der Behältnisse mit entsprechender Flüssigkeit und der „Putztücher“ ist überall deutlich erhöht worden. Zusätzlich sollen die Mitarbeiter alle Bereiche und Geräte regelmäßig desinfizieren.

Die Duschen, die Umkleideräume und die Saunabereiche bleiben geschlossen. Die Kunden werden gebeten, in Trainingskleidung zu kommen und höchstens innen noch die Schuhe zu wechseln oder das bereits im Auto zu erledigen – soweit das Wetter dies zulässt.

Kunden mit Erkältungssymptomen dürfen die Studios nicht betreten.

Es besteht keine Maskenpflicht während des Trainings. Abstände von mindestens 1,50 Metern müssen eingehalten werden. Um das möglich zu machen, sind einige Geräte gesperrt worden. Die Kunden sollen große Handtücher mitbringen. Das müssen keine Duschtücher sein, aber auch nicht das Gästetuchformat.

Anaerobes, also intensives Training mit entsprechenden Emissionen beim Atmen ist nicht erlaubt. Die Mitarbeiter sind angewiesen, einen Kunden darauf aufmerksam zu machen, falls der doch auf dem Laufband „hecheln“ möchte. Die Betreiber müssen für gute und ausreichende Belüftung sorgen.

Intensivkurse müssen im Freien stattfinden

Kurse sind erlaubt und werden stattfinden – die Intensivkurse allerdings wie beispielsweise „Spinning“ nur im Freien. Interessierte müssen sich wegen der reduzierten Teilnehmerzahl vorher anmelden. Das Studio „Injoy“ hat die Zeit genutzt und den kompletten Gartenbereich renoviert, so dass großzügige Flächen entstanden sind. Auf jeden Fall sollen die Kunden ihre eigene Matte mitbringen.

Für individuelle Informationen ist sicherlich die direkte Kontaktaufnahme zu den Studios günstig. Beispielsweise sollten Eltern wissen: Es gibt im „Injoy“ erst einmal keine Kinderbetreuung.

Insgesamt sind die Anstrengungen und der Aufwand bei allen Studios – auch im finanziellen Bereich – enorm, um den Kunden die Gewissheit zu geben: „ Ich kann hier nach wie vor gut trainieren und mich dabei sicher fühlen.“

Klärende und verbindliche Ansagen von der Landesregierung sollen in Kürze erfolgen. Die Betreiber gehen davon aus und hoffen, dass diese sich mit den von ihnen getroffenen Maßnahmen decken.

„Die allermeisten meiner Kunden sind vernünftig, freuen sich, wenn ihre Rehamaßnahmen wieder beginnen können, und werden sich an die Regeln halten. Da bin ich sehr zuversichtlich“, bilanziert Mirella Cina. So sehen das auch Marion Baake und Gerhard Neumer und freuen sich auf den Neustart am morgigen Mittwoch.