„Wir wollen unserer Schulleitung Danke sagen, dass sie unser Schiff so hervorragend – mit Herzblut, Liebe, Hoffnung, Verständnis, Mühe und Kraft – durch die unruhige See der letzten Wochen/Monate manövriert hat!“ Und weil das auch jeder wissen soll, ließ das Lehrerkollegium der Georg-von-Neumayer Realschule plus seinen Dank an Schulleiter Jörg Oeynhausen und seinen Stellvertreter Stefan Klemme auf ein meterlanges Banner drucken, das am Donnerstag sehr zur Überraschung der beiden von einem Schulfenster gerollt wurde.

„Sie hatten das Schiff absolut unter Kontrolle“ – war aus dem Kollegium zu hören. Und auch viele Eltern sehen das wohl so, denn es gab etliche Lobesbriefe wie diesen, in dem eine Mutter schrieb: „Sie sind Gold wert! Wie machen sie das nur mit einer ganzen Klasse? Ich möchte sie nicht mehr missen. Auch einen Lob an die anderen Lehrer. Ihr seid sooooooo wertvoll für uns!“ Zwar verdeckten die Masken der beiden Schulleiter ihre Reaktion auf die Überraschung. Dem Vernehmen nach aber haben sich beide sehr gefreut.