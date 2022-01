Es gehörte schon zum Inventar: Das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt war mit seinem Neujahrskonzert stets ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender Eisenbergs. Und so ist es ganz passend, dass sein Auftritt am Samstag, 20 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus das ultimative Ende der städtischen Veranstaltungsreihe markiert.

Für Christel Fellenberger vom Eisenberger Kulturamt ist es ein besonderer Termin. Ein letztes Mal hat sie das städtische Theaterprogramm mit auf die Beine gestellt, das Johann-Strauß-Orchester beschließt die Saison. Die letzte. Ab Februar wird Eisenbergs gute Stube von Christopher Krill, einem privaten Veranstalter, regelmäßig bespielt.

Unzählige Künstler hat Fellenberger seit 2006 ins Evangelische Gemeindehaus geholt. Musiker wie die Höhner und Tony Marshall, Comedians wie Ingo Appelt und Sissi Perlinger, Schauspieler wie Michael Schanze oder Ron Williams. Meist gab es zehn bis zwölf Events pro Spielzeit, immer gut besucht. „Zu den Abonnenten habe ich gerne Kontakt gehalten, es war eine schöne Zeit“, bilanziert Fellenberger.

Am erfolgreichsten liefen immer die „Christmas Moments“ – und eben das Neujahrskonzert des Johann-Strauß-Orchesters Frankfurt, das seit 2010 in Eisenberg ununterbrochen mit von der Partie war. Nun also ein letztes Hurra. „High Notes“ ist das Konzert überschrieben, geboten werden sollen unter Leitung des Dirigenten Witolf Werner Operetten-Koloraturen und Klassiker der Filmmusik, vom „Wizard of Oz“ („Somewhere over the Rainbow“) über „Rocky“ („Gonna Fly Now“) bis hin zu „Der Pate“ („Speak Softly Love“) oder „Die Brücke am Kwai“ („River-Kwai-Marsch“). Und klar, jede Menge Strauß (etwa „An der schönen blauen Donau“, Walzer, op. 314). Als Solisten sind der mexikanische Tenor Agustin Sanchez und die aus der Ukraine stammende Sopranistin Maryna Zubko dabei.

Es gilt im Gemeindehaus 2G-plus; Zweifachgeimpfte müssen getestet sein, Geboosterte nicht. Außerdem gilt Maskenpflicht, auch am Platz, so Fellenberger. Karten gibt es noch an der Abendkasse.