Der Neuhemsbacher Weg in der Gemarkung von Gonbach wird auf einer Länge von 350 Meter ausgebaut. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 106.000 Euro einschließlich nicht förderungsfähiger Planungskosten. Die Kommune hatte einen Antrag auf EU- und Landesmittel gestellt, mittlerweile liegt ein Bewilligungsbescheid über gut 66.000 Euro vor. Die restlichen Mittel nimmt die Ortsgemeinde Gonbach aus der Feldwegebaurücklage.

Geplant ist, soweit es die Witterung zulässt, die Tiefbauarbeiten noch in diesem Jahr auszuführen. Der Wirtschaftsweg soll um 50 Zentimeter auf 3,50 Meter verbreitert werden, wie Ortsbürgermeister Jürgen Berberich informierte. Dies sei Voraussetzung für die Förderung. Nach der Ausschreibung ging der Auftrag an die Bauunternehmung Otto Jung in Sien/Hunsrück, die mit 85.629 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte – gut 4000 Euro unterhalb der Kostenschätzung.