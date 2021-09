Gerne würde der Höringer Gemeinderat im Zusammenhang mit der Dorferneuerung die Neugestaltung der Ortsmitte in Angriff nehmen. Doch obwohl die Planungen schon weit vorangeschritten sind, hängen die Ratsmitglieder momentan in der Luft. Grund ist der in diesem Bereich verlaufende Höringer Bach.

Denn dieser fließt derzeit versteckt in einem unansehnlichen Betonbecken quer durch den Ortskern. Gerne möchten den Gemeindevertreter den nicht gerade einladenden Bachlauf in die Sanierung des Dorfzentrums einbinden. Angedacht ist unter anderem eine Renaturierung. Um Veränderungen vornehmen zu dürfen, bedarf es allerdings einer Anhörung und Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt.

Und hier beginnt das Problem: Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“) hat nach eigener Aussage bereits mehrfach versucht, einen Beratungstermin mit der SGD Süd zu vereinbaren. Dies sei ihr bis heute nicht gelungen. Für die Ratsmitglieder ist dies deshalb ärgerlich, weil viele Überlegungen bereits abgeschlossen sind und nun die Detailplanung beginnen könnte. Das Warten auf das Beratungsgespräch hemme somit den weiteren Fortschritt des Projekts, so die Ortschefin.

Aus dem Rat heraus wurde die Forderung laut, die Planung dennoch fortzuführen. Dem konnte sich Enders allerdings nicht anschließen. Sie betonte, zunächst sei „eine Machbarkeitsstudie erforderlich, auf die aufzubauen ist“. Sie hoffe, dass der Termin bei der SGD noch im September zustande kommt.