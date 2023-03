Acht Jahre hat es gedauert, nun konnte der Ambulante Hospiz-und-Palliativ-Beratungsdienst Rockenhausen in neue Räumlichkeiten umziehen. „Jetzt sind wir mittendrin und erreichbar“, freut sich Koordinatorin Tanja Keller. Davon können sich Interessierte am 29. März beim Tag der offenen Tür überzeugen.

Manche Dinge brauchen offensichtlich etwas länger – wie beispielsweise der Neubau in der Kreuznacher Straße 13 in Rockenhausen. 2015 hatte alles begonnen; jetzt nach acht Jahren konnten die Räumlichkeiten fertiggestellt und bezogen werden. Unter anderem hat dort der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Platz gefunden, der 90 Quadratmeter gemietet hat. Den Mitarbeitern stehen nun zwei Büros, ein Seminarraum, ein Lagerraum, eine Küche und zwei Toiletten zur Verfügung – alles behindertengerecht.

Tanja Keller, Koordinatorin beim Beratungsdienst, ist sehr glücklich über die neuen Räume. „Bis vor kurzem mussten sich meine Kollegin Waltraut Klein und ich ein Büro teilen“, erzählt sie. „Das hatte beispielsweise für die doch oft intimen Gespräche mit trauernden oder sich sorgenden Menschen unangenehme Folgen. Und manchmal war es umständlich, unsere Termine zu koordinieren. Jetzt hat jede ihr Büro, was sich für alle Beteiligten günstig auswirkt.“

„Mittendrin und erreichbar“

Sie führt weiter aus, dass sich im recht großzügigen Seminarraum nun auch alles, was mit Zusammenkünften zu tun hat, entspannt unterbringen lasse: das Trauercafé, die Ausbildungsseminare, die Supervision und die immer wieder anstehenden Besprechungen, beispielsweise mit dem Förderverein. Der für Mai geplante Treff der Männertrauergruppe wird dort ebenfalls stattfinden. Genauso wie die Kinder- und Jugendtrauergruppe; vorher mussten die Teilnehmer dafür in einen Kindergartenraum wechseln.

„Aber fast das Beste an unserem Umzug ist die Lage der neuen Räume“, erklärt sie weiter. „Bisher befand sich unsere Zentrale eher versteckt in einem oberen Stockwerk. Da kam niemand vorbei. Jetzt sind wir ebenerdig in der Fußgängerzone untergebracht und tatsächlich haben schon mehrfach Menschen einfach so geklingelt und sich danach erkundigt, was wir machen. Es ist schön, wenn eine Einrichtung wie unsere mittendrin und erreichbar ist.“

Info

Am Mittwoch, 29. April, können Interessierte die Räumlichkeiten in der Kreuznacher Straße 13 von 13.30 bis 16.00 Uhr besichtigen, mit einem Glas Sekt anstoßen und vom Fingerfood probieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über aktuelle Projekte zu informieren und mit den anwesenden Mitarbeitern Gespräche zu führen.