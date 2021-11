Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung des Tourismus im Donnersbergkreis zu fördern, wurde im vergangenen Jahr ein Prozess zur Gestaltung eines kreisweiten Tourismuskonzepts gestartet. Nun ist das Thema so weit gediehen, dass Ergebnisse öffentlich vorgestellt werden können, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt hat. Das Vorhaben wird mit Mitteln aus dem EU-Programm „Leader“ gefördert. Das Büro BTE Tourismus- und Regionalberatung begleitet den Prozess fachlich. Über unterschiedliche Formate – genannt werden eine Online-Befragung, eine Zukunfts- und eine Maßnahmenwerkstatt – haben touristische Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen und so an der Entwicklung des Konzepts mitwirken können. Nun ist die Konzepterarbeitung nahezu abgeschlossen. Aus diesem Anlass lädt der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) für 9. Dezember um 18 Uhr zur Präsentation der Ergebnisse ins Dorfgemeinschaftshaus in Albisheim ein. Die Veranstaltung findet unter Vorbehalt und nach der 2G-Regel statt. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis zum 3. Dezember unter der Mail-Adresse touristik@donnersberg.de oder unter der Rufnummer 06352 1712 anzumelden. Die Anmeldung ist zwingend notwendig.