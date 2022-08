Seit Anfang Mai ist beim Golfclub am Donnersberg ein neuer Vorstand im Amt. Michael Tschoepke übernahm das Präsidentenamt von Werner Prätorius, der den Club mit seinem Team zehn Jahre lang erfolgreich geführt habe. Drei Aspekte stehen jetzt im Vordergrund.

„Wir hatten einen kompletten Austausch in den Ämtern, neben der normalen Eingewöhnung haben wir uns drei große Bereiche vorgenommen, die wir in den Fokus nehmen wollen“, erzählt Tschoepke. Die Jugendarbeit, mit Benjamin Blumhofer als neuem Jugendwart, soll ausgebaut werden. So wird beispielsweise das Training umgestellt, auch die Turniere sollen ausgeweitet werden, Trainingscamps werden veranstaltet, Kinder-Golfabschläge wurden bereits eingerichtet, die Driving-Range soll nachgerüstet werden. Das Ziel sei eine eigene Jugendmannschaft in die rheinland-pfälzischen Ligen schicken zu können, berichtet Blumhofer.

Aktuell hat der GC am Donnersberg eine Aktivenmannschaft bei den Herren sowie drei Altersklassenteams und bei den Damen zwei weitere Altersklassenmannschaften. „Diesen Schwerpunkt wollen wir weiter stärken, der war bislang vielleicht nicht ganz so sichtbar“, sagt Tschoepke. Denn Golf solle am Donnersberg nicht nur als Bewegungseinheit verstanden werden, sondern auch der sportliche Aspekt in den Vordergrund rücken.

Die Mitgliedergewinnung und Eingliederung neuer Mitglieder sei ein weiterer Schwerpunkt. „Perspektivisch möchten wir 800 Mitglieder erreichen, wir sind aktuell bei etwa 740“, berichtet der Club-Chef. Damit die Neulinge, etwa 35 allein in diesem Jahr bislang, auch bleiben, sollen die Angebote zur Integration ins Clubleben noch erweitert werden. Es gibt Einsteigerturniere, gemeinsame Turniere mit erfahrenen Spielern und eine Patenregelung, bei der langjährige Mitglieder den Neulingen als Anlaufstelle bei Fragen rund um den Golfsport und den Verein dienen.

Außerdem will sich das Team um die Wasserversorgung, gerade mit Blick auf lange Trockenperioden wie zurzeit, konzentrieren. „Wir nutzen zur Bewässerung weder Grund- noch Leitungswasser und fangen etwa 60.000 Kubikmeter Oberflächenwasser in unseren Teichen auf“, erklärt Tschoepke. Mitte Januar seien diese durch die Niederschläge normalerweise alle aufgefüllt, bis die Trockenperiode beginnt. Pro Tag werden dann etwa 2000 Kubikmeter benötigt, zehn Prozent müssen in den Teichen verbleiben, damit die Infrastruktur nicht kaputt geht. „Das können wir uns nur leisten, wenn über das Jahr die Teiche wieder durch Regenwasser aufgefüllt werden. Das ist im Moment recht schwierig.“ Ideen, geklärtes Brauchwasser für die Fairway-Beregnung nutzbar zu machen, gebe es schon. Der Golfclub ist dazu mit der Verbandsgemeinde in Gesprächen, erklärt Tschoepke.