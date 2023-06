Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Grünstadt macht mit dem „Black Grove“ am Dienstag ein neues Tattoo-Studio auf. Für Inhaberin Sandy Schmidt ist es die Rückkehr in die alte Heimat. Ein Besuch.

Sandy Schmidt ist schon viel herumgekommen. Seit 2006 ist sie Tätowiererin und hat schon in Mannheim, Kaiserslautern und Worms gearbeitet. Die 36-jährige besaß auch viele Jahre