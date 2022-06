Ein „Tag der offenen Tür“ bei der Feuerwehr ist für vieles gut. Zum Beispiel auch für die Übergabe eines neuen Fahrzeuges.

Im Rahmen des „Tags der offenen Tür“ bei der Feuerwehr Obermoschel hat Michael Cullmann, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, ein Tanklöschfahrzeug 3000 an Wehrführer Carsten Greß übergeben. Cullmann zeigte sich dabei froh, dass eine solche Veranstaltung nach fast zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung wieder in der Öffentlichkeit stattfinden konnte. Die Obermoscheler Wehr sei eine sehr wichtige Einheit und habe in der Vergangenheit viele nicht alltägliche Einsätze mit Bravour gemeistert. Das neue Fahrzeug werde vorrangig im Moscheltal eingesetzt, darüber hinaus aber auch im Appel- und Alsenztal. Es freute den Bürgermeister, dass auch Wehren aus den Nachbarorten Hallgarten und Feilbingert zu Gast waren, da mit ihnen oft gemeinsame Einsätze gefahren werden und auch sonst eine gute Kameradschaft bestehe, wie Cullmann hervorhob.

Neues Fahrzeug kostet 270.000 Euro

Cullmann betonte den hohen Stellenwert, den die Feuerwehr mit insgesamt rund 700 Aktiven innerhalb der Verbandsgemeinde habe. Sie sei es, die die Sicherheit der Menschen garantiere. Zudem habe die Verbandsgemeinde in Sachen Feuerwehr in Zukunft viel vor. Zwölf Feuerwehrgerätehäuser müssten erneuert oder umgebaut werden. „Die expoldierenden Baukosten machen uns Probleme“, sagte Cullmann. „Und es wäre angebracht, wenn uns das Land als flächenmäßig eine der größten Verbandsgemeinden mit einer hohen Anzahl von Feuerwehreinheiten hier auch finanziell mehr unter die Arme greifen würde.“

Das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) hat 270.000 Euro gekostet. Das Land gibt einen Zuschuss von 78.000 Euro, sodass die VG 192.000 Euro selbst finanzieren muss. Das Fahrzeug hat eine Feuerlöschkreiselpumpe, eine Schnellangriffseinrichtung und einen Löschwasserbehälter für 3000 Liter an Bord. Das Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung für ein ausgemustertes Löschfahrzeug. Dankesworte gab es von Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr, Wehrleiter Timo Blümmert und Wehrführer Carsten Greß.

Beförderungen

Marco Braun und Silas Stricker wurden zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Lukas Degen wurde zum Oberfeuerwehrmann, Torben Greß zum Hauptfeuerwehrmann und Wehrführer Carsten Greß zum Hauptbrandmeister befördert.