Eine neue Rarität präsentiert der Obermoscheler Hermann Nagel in seinem Radiomuseum Nordpfalz am Marktplatz. Es handelt sich um ein Radio aus der ehemaligen DDR mit dem Namen VEB Stern Radio Berlin, auch „Sternchen“ genannt. Der Transistor Taschenempfänger, Baujahr 1957, hatte nur die Mittelwelle als Empfang. Der unverbindliche Verkaufspreis betrug damals 195 DDR-Mark, so Nagel.

Das grüne „Sternchen“ hat Nagel von einem Besucher des Museums aus Osnabrück erhalten. Er und seine Frau waren im Museum ganz begeistert von dem dortigen Falzenlautsprecher, den sie im Original noch nie gesehen hatten. Ein paar Tage nach seinem Besuch kam ein Päckchen in der kleinsten Stadt der Pfalz bei Nagel an, das dieses kleine Taschenradio, sogar noch im originalen Karton verpackt, enthielt. Nagel hatte nicht viel Arbeit mit dem übersandten Radiogerät. Mit einer 9-Volt-Batterie getestet, spielte das Radio nach nur fünf Minuten wieder.

Das Auge entscheidet beim Kauf mit

UKW-Empfänger kamen laut Nagel erst später auf den Markt. Diese wurden dann mit markanten Gehäusen in vielen Farben versehen. Auch im Westen spielte die Farbe eine wichtige Rolle für den Verkauf. Als Beispiel nennt Nagel das Nordmende-Mambo Kofferradio. Das Gehäuse war aus Holz. Zuerst gab es das Radio in grau, dann in grün und rot, denn oft entschied das Auge beim Kauf mit.

Das „Sternchen“ ist ohne jegliche Veränderungen im Original nun im Museum zu sehen. Das Radiomuseum Nordpfalz hat jeden zweiten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr geöffnet, ansonsten bei städtischen Veranstaltungen oder nach gesonderter Vereinbarung mit Hermann Nagel, Telefon 06362 8167.