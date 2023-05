Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch startet eine neue Abteilung des Radfahrer-Vereins Bolanden (RVB) in den Trainingsbetrieb. Die Radrennmannschaft, das vom Ersten Vorstand Hermann Schäffer ins Leben gerufene Projekt, soll an die Traditionen des Vereins anknüpfen, Jugendliche für den Radsport zu begeistern, Spaß an Bewegung zu fördern und den Mannschaftsgeist in den Köpfen zu festigen.

Unter der Anleitung von Trainer und Fachwart Frank Viessmann, der selbst jahrelang professionell im Triathlonsport unterwegs war, werden die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs