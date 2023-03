Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Juli können Gäste in Dreisen wieder Pizza, Fleisch- und Nudelgerichte verzehren. Das Lokal in der Gemeinschaftshalle hat einen neuen Pächter: Das Ehepaar Volker und Corina Wieck bietet Speisen nicht nur vor Ort in seinem Restaurant mit dem Namen Il Pesce, sondern auch im Lieferservice an.

Während der Corona-Pandemie steht vieles still. Doch in Dreisen hat sich in dieser Zeit auch was bewegt. Das Ehepaar Volker und Corina Wieck, das aus Kirchheimbolanden stammt, hat zum 1. Juli seinen