Am Freitag, 21. April, 19 Uhr, ist es so weit: Ein neues „kleines Orchester“, das sich den Namen Nordpfälzer Veeh-Harfen-Ensemble gegeben hat, lädt öffentlich zum ersten Mal zu einem Veeh-Harfen-Frühlingskonzert ins Bürgerhaus in der Schloßbergstraße nach Bayerfeld-Steckweiler ein.

Sechs Personen aus unterschiedlichen Gemeinden der Nordpfalz und aus Westhofen hat es schon seit Längerem dieses besondere Instrument – die Veeh-Harfe – angetan. In losen Abständen wird fleißig geübt und gemeinsam geprobt. Auftritte gab es in der Vergangenheit auch schon, aber mehr intern: So wurde laut Angaben der Harfenisten Andreas Konrad und seiner Ehefrau Franziska Konrad, die lange Jahre den Betrieb Getränke-Konrad in der Hollermühle in Bayerfeld-Steckweiler gemeinsam führten, zur Weihnachtszeit schon in Altersheimen, im Hospiz oder in der Kirche zum Gottesdienst gespielt.

Doch was für ein Instrument ist die Veeh-Harfe überhaupt ? Es ist ein Saitenzupfinstrument, das ohne Notenkenntnisse gespielt werden kann. Eigens dafür wurde eine einfache und deutliche Notenschrift entwickelt, ganz auf das Wesentliche reduziert. Notenschablonen, die zwischen Saiten und Resonanzkörper geschoben werden, ermöglichen ein Spielen „vom Blatt“. Erfinder der Veeh-Harfe ist Hermann Veeh. Der Musikliebhaber und Landwirt aus Bayern war auf der Suche nach einem Instrument für seinen Sohn, der mit Trisomie 21 auf die Welt kam, und konzipierte lange Zeit dieses neue Musikinstrument. 1992 konnte er das Werk zum Erfolg führen.

Franziska Konrad hatte das Instrument bei einem Aufenthalt im Schwarzwald kennen- und lieben gelernt, ihr Mann schenkte ihr daraufhin eine eigene Veeh-Harfe. In Kirchheimbolanden nahm sie dann bei Elfriede Schindler von der Stadtmission einige Unterrichtsstunden und stieg in eine Musikgruppe ein. Corona unterband allerdings dieses musikalische Wirken. Nun hat sich eine neue kleine Gruppe gebildet, die künftig gern weitere Auftritte anbieten will und heftig dem Frühjahrskonzert in Bayerfeld-Steckweiler entgegenfiebert.

Das Bürgerhaus ist am Konzerttag, Freitag, 21. April, ab 18 Uhr geöffnet, der Eintritt zum Orchesterdebüt ist frei. Nach dem Konzert lädt das Nordpfälzer Veeh-Harfen-Ensemble zum gemütlichen Zusammensein im Bürgertreff ein. Dieser wurde vor rund einem Jahr im Dorfgemeinschaftshaus gegründet.