Ein Schnupperabend für alle, die sich für einen Beruf im Gastgewerbe interessieren, findet am Dienstag, 8. November, 18.30 bis 21.30 Uhr, im Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden statt. Veranstalter der Aktion ist ein neues landesweites Netzwerk.

Zu diesem haben sich familiengeführte Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie in Rheinland-Pfalz unter dem Namen „Working Family“ zusammengeschlossen. Einer der wichtigsten Initiatoren ist Alexander Wurster, Inhaber des Hotels Schillerhain. Er ist zugleich Gastgeber der Veranstaltung, die unter dem Motto „Night of Talents“ steht.

Wurster und seine Mitstreiter freuen sich darauf, am Dienstag möglichst viele neugierige „Talente“ begrüßen zu können. „Wir möchten an diesem Abend alle ansprechen, die auf der Suche nach einem spannenden Beruf sind. Es wird die Gelegenheit geben, das Innenleben und die Atmosphäre eines Hotels und eines Restaurants wirklich kennenzulernen“, so Wurster.

Von Cocktail mixen bis Servieren üben

Es seien alle willkommen, die Interesse haben: junge Leute sowie deren Eltern, aber auch Quereinsteiger und Menschen, die einen Praktikumsplatz oder einen Job suchen, so der Hotelchef weiter. Er kündigt abwechslungsreiche Mitmachaktionen an: beispielsweise einen Cocktail an der Bar mixen, beim Kochen helfen, Servieren und Einschenken üben. „Natürlich stehen unsere Azubis, andere Mitarbeiter und auch ich für Gespräche zur Verfügung. Das ist sicherlich noch einmal aufschlussreicher und intensiver, als wenn ich irgendwo nur einen Vortrag über Gastronomie höre“, ist er überzeugt. „So lässt sich bestimmt leichter herausfinden, was zu einem passt.“

Immerhin vier Berufsfelder mit Karrieremöglichkeiten bietet das Hotel: Fachkraft für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie, Hotelfachkraft, Kaufmann für Hotelmanagement und Koch. In allen Bereichen wird auch ausgebildet.

Eine Anmeldung für diesen Abend ist im Internet unter www.working-family.de möglich. „Das ist aber nicht Bedingung“, betont Wurster. „Man kann auch spontan kommen. Wir sind da flexibel.“