Eine neue Marke soll es richten: Mit dem Slogan „Kibo schmeckt“ wollen Stadt, Gewerbeverein und Gastronomie die City beleben und zum Aushängeschild der Nordpfalz machen.

Das Ziel ist klar, Kirchheimbolanden will weg vom Image der „Geisterstadt“ mit Leerstand, Leblosigkeit und Lethargie und hin zum kulinarischen Aushängeschild der Nordpfalz: Mehr Menschen sollen in die Innenstadt strömen, die Gastronomie soll sichtbarer werden, Einwohner und Besucher zufriedener. Und dafür greifen Stadt sowie Gewerbe- und Verkehrsverein ProKibo nun ganz tief in die Marketingkiste: mit einem neuen, schicken Logo, neuen Veranstaltungen und einem erweiterten Konzept. Der Name, der über allem steht, lautet „Kibo schmeckt.“ Das Logo zeigt die Silhouette der „Kleinen Residenz“ und den Schriftzug. Es soll nun alle Veranstaltungen der Stadt zieren, einen starken Wiedererkennungswert entwickeln und zum Symbol für Genuss in Kibo werden.

Mit Wiedererkennungswert: das Logo zur neuen Marke »Kibo schmeckt«. Foto: stadtverwaltung/oho

Genuss steht dabei zwar in erster Linie für Kulinarik – aber nicht nur. „Man kann mit Mund, Ohren, Augen und Nase schmecken“, erklärt Jürgen Heck, Vorsitzender vom Verein ProKibo, der das Konzept gemeinsam mit Stadt und zahlreichen Gastronomen entwickelt hat. Neben Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Essen und Trinken werden auch Kultur- und Musik-Events unter der Dachmarke ihr Zuhause finden. „Denn das alles kann uns schmecken“, betont Heck.

Hohe Dichte an kulinarischen Veranstaltungen

Stadtbürgermeister Marc Muchow ist überzeugt, dass „wir damit die Innenstadt wiederbeleben“ können. Dass ein einheitlicher Auftritt der Gastronomie nur förderlich für ein attraktives Kirchheimbolanden und die Region sein kann. „Wir haben ein Aushängeschild für die Stadt gesucht – und es gefunden.“ Denn: „Es gibt hier tolle Gastronomie, sie muss nur noch sichtbarer werden.“ Bislang beteiligen sich unter anderem Schillerhain, Orangerie, ArtHotel Braun, Al Platano, Dai Romani, Eismanufaktur L’Angelo sowie Weingut Boudier&Koeller aus Stetten.

Jürgen Heck, Vorsitzender des Gewerbe- und Verkehrsvereins ProKibo. ArchivFoto: Jan Worf

Übers Jahr verteilt bietet Kirchheimbolanden viele Veranstaltungen, die in das Konzept passen – unter anderem den Maimarkt, die After-Work-Wine-Abende, das große Residenzfest, Oktobermarkt, Christkindlmarkt, Weihnachtszauber. Die Dichte ist, gemessen an der Einwohnerzahl, hoch, das Potenzial also vorhanden. Nun müssen die einzelnen Märkte und Feste gebündelt, strategisch weiterentwickelt und unter dem neuen Logo vermarktet und überregional bekannt werden. Ziel ist es, mindestens zwei größere Events pro Monat anzubieten. „Kibo schmeckt“ steht also nicht für ein einzelnes Großevent, sondern für eine Vielzahl kulinarischer Erlebnisse und für Regelmäßigkeit.

Stadtbürgermeister Marc Muchow: »Wir haben ein Aushängeschild für die Stadt gesucht – und es gefunden.« ArchivFoto: Dell

Entstanden ist die Idee aus dem Arbeitskreis „Kulinarische Hauptstadt“ heraus, der sich seit Jahren in wechselnder Besetzung trifft und die Nordpfalz zum Genuss-Mekka machen möchte. Die After-Work-Wine-Abende in Stadthalle und auf dem Römerplatz sind nach anderthalb Jahren etabliert. Und zwar so gut etabliert, dass auch Winzer aus anderen Regionen anfragen, ob sie sich da präsentieren dürfen. Vor allem Ingrid und Rainer Schulmeyer, die einst „Slow Food“ betrieben, haben sich sehr engagiert.

Auftakt mit MaiWoi und WoiBoyz

Die erste Veranstaltung unter der Dachmarke „Kibo schmeckt“ findet am Muttertagswochenende, 9. und 10. Mai, statt. Dem Event könnte man auch bedenkenlos das Prädikat „Bleibt alles anders“ aufdrücken. Denn einerseits lockt die Veranstaltung wieder als traditioneller Maimarkt mit Musik auf dem Römerplatz, Kunsthandwerkermarkt, Rummel am Herrengarten und verkaufsoffenem Sonntag. Doch manches ist im Jahr 2026 anders: Die Feuerwehr, die 30 Jahre lang Anlaufstelle war und mit deren Drehleiter man sich Kibo von oben anschauen konnte, ist nicht mehr mit dabei. Doch auf die Besucher wartet ein anderes Angebot: Der Maimarkt geht nun über zwei Tage statt nur über einen. Auftakt ist schon am Samstagabend, ab 17 Uhr auf dem Römerplatz. Und zwar mit sieben Weingütern aus der Region, die neben ihren Tropfen auch kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Auf dem Platz werden große weiße Pagodenzelte aufgestellt, die für eine besondere Atmosphäre sorgen. Ab 19 Uhr gibt es dann Livemusik der Band WoiBoyz, die Akustikmusik macht. Ausgeschenkt wird bis 22 Uhr. „Mit dem zusätzlichen Samstag werten wir den Maimarkt auf und bieten einen Mehrwert“, so Stadtchef Muchow. „Es werden zwei sehr unterschiedliche Tage für jeweils unterschiedliches Publikum“, verspricht dazu Jürgen Heck. Der Sonntag bleibe der klassische Familientag, der Samstag ein Abend ganz im Sinne von „Kibo schmeckt“.

Das Programm zum Maimarkt

Samstag, 9. Mai, ab 17 Uhr, Römerplatz: Opening von MaiWoi mit sieben Weingütern aus der Region (Stutzmann aus Einselthum, Schwedhelm aus Zellertal, Puder und Schwan aus Niefernheim, Schlossgut Lüll aus Wachenheim, Boudier&Koeller aus Stetten, Pfaff aus Dittelsheim-Hessloch) und kulinarischen Highlights; ab 19 Uhr: Livemusik mit der Akustikband WoiBoyz

Sonntag, 10. Mai, ab 11 Uhr: Eröffnung des traditionellen Maimarktes; Weingüter auf dem Römerplatz mit der Band „fourTunes“; Innenstadt: Händler und Aussteller öffnen ihre Stände; Lucae-Platz: Kunsthandwerkermarkt; Paulskirche: Kirche findet Stadt - ein Fest für alle Generationen; Herrengarten: großer Rummelplatz; ab 13 Uhr: verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt.