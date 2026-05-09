Genuss, Geselligkeit und ganz viel Potenzial: Welche Chancen und Risiken die Marke „Kibo schmeckt“ für die „Kleine Residenz“ bietet.

Der an diesem Samstag beginnende Maimarkt ist sowas wie der Startschuss in die fröhlichen Freiluft-Festivitäten Kirchheimbolandens für den Sommer 2026 – und er könnte ein gutes Omen sein. Wetter passt, Menschen werden ins Zentrum pilgern, Genuss und Geselligkeit (er)leben. Und das ist gut so. Denn „Kibo“, das gerade in den Wintermonaten häufig regungslos wie ein ausgestorbener Dino am Fuße des Donnersbergs liegt, braucht dringend mehr Lust und Leben in der Stadt. „Kibo“ braucht Feste, Anlaufstellen, Publikumsmagneten für die Bürger, die hier und im Umkreis ihr Zuhause haben. Es braucht Lokalitäten und Läden. Aber es braucht auch attraktive Anziehungspunkte für Touristen, und zwar für jene, die sich nur bei einem Tagesausflug oder auf der Durchreise die sympathische Nordpfälzer „Metropole“ anschauen wollen, und für jene, die länger verweilen. Denn all diese Besucher lassen ihr Geld hier, entweder in Geschäften oder bei den Gastronomen, manche auch bei den Kulturangeboten, und sie machen bestenfalls noch in ihrem Bekanntenkreis Werbung für das Ausflugsziel „Kleine Residenz“. Mundpropaganda und Marketing: Beides ist wichtig.

Modern und mit Mehrwert: das Logo zur neuen Marke »Kibo schmeckt«. Foto: Stadtverwaltung/oho

Es ist daher ein cleverer Schachzug von Gewerbe- und Verkehrsverein proKibo, in Zusammenarbeit mit der Stadt die neue Dachmarke „Kibo schmeckt“ gerade jetzt und überhaupt als Markenzeichen einzuführen. Das Logo: wiedererkennbar und modern. Der Slogan: klar, unkompliziert, vielseitig verwendbar. Die Idee: überlegt und überfällig. „Kibo schmeckt“ bündelt die großen und kleinen Events der Stadt und gibt Einzelhändlern, Gastronomen, Kneipenbesitzern, Kulturschaffenden und Vereinen ein Instrument an die Hand, mit dem sie für die Region werben und auf sich selbst aufmerksam machen können. „Kibo schmeckt“ ist eine gelungene Idee und Initiative, die identitätsstiftend wirken kann und vielleicht schon bald als Zeichen des Zusammenhalts wirkt. Zumindest tut sie das bislang auf dem Papier. Nun muss dem Konzept Leben eingehaucht werden.

Vielfalt statt Einfalt

Aber: Unter dem Deckmäntelchen „Kibo schmeckt“ dürfen sich nicht ausschließlich Feste mit Bier- und Weinausschank tummeln (diese Kritik wird immer mal wieder laut), sondern es müssen Events für alle Menschen sein, mit ganz verschiedenen Interessen. Zum Start der Marketingkampagne haben proKibo und Stadtbürgermeister Marc Muchow beteuert, dass sie den Slogan weit gefasst sehen wollen, dass auch Lesungen, Musik, Sportveranstaltungen und Ausstellungen den Bürgern schmecken können.

Und genau diese Vielfalt braucht es. Ein Glas Wein und gutes Essen gehören zur Geselligkeit; sie bringen landauf, landab Menschen zusammen. Aber das Angebot darf nicht darauf reduziert werden. Weil das bestimmte Gruppen ausschließen würde – unter anderem Kinder oder diejenigen, bei denen das Geld nicht so locker sitzt, um auswärts zu essen und zu trinken. Und: Die Stadt hat so viel mehr zu bieten, beziehungsweise kluge Köpfe in ihren Reihen, die das theoretische Potenzial in die Praxis umsetzen können. Wie wäre es zum Beispiel mit weiteren (Stadt-)Führungen mit gewissen Themenschwerpunkten, die prominent beworben werden? Oder mit einem großen Flohmarkt im Zentrum? Einem außergewöhnlichen Spektakel für Kinder? Ein Blick in die Region kann Augen und Türen öffnen – und Kirchheimbolanden zum Leben erwecken. Dann wird „Kibo schmeckt“, die Dachmarke, die laut Muchow „verschwindend wenig gekostet hat“, sich auszahlen.