Seit Mittwoch, 8. Februar, ist nicht nur äußerlich ein neues Schild angebracht, sondern auch sonst wieder richtig Leben in der alten Arztpraxis von Uwe Mannweiler in der Wilhelmstraße 23.

Zwar hat sich die Neueröffnung, die ursprünglich für den 1. Februar geplant war, wegen Lieferschwierigkeiten und technischer Probleme um acht Tage nach hinten verschoben, aber nicht wenige Patienten sind jetzt doch froh, wieder eine weitere ärztliche Anlaufstelle in der kleinsten pfälzischen Stadt zu haben. Zu verdanken ist dies dem Hargesheimer Mediziner Hans Peter Dilly, der in Hargesheim selbst wie auch in Waldböckelheim schon einige Jahre ein Medizinisches Versorgungszentrum betreibt. Obermoschel wird ein weiterer Ableger des MVZ Valentinum.

Die bisherigen nicht behindertengerecht ausgestatteten Praxisräume in der Wilhelmstraße sollen jedoch nur eine Übergangslösung sein. Der Medizinunternehmer plant den Bau eines MVZ nach neuestem Standard in der Bahnstraße, wo er schon die benötigten Grundstücke angekauft hat. Dort soll Platz für weitere Praxen, Physiotherapie, Apotheke oder zusätzliche medizinische Dienstleistungen sein. Das neue MVZ soll 2024 in Betrieb gehen.

In der Wilhelmstraße 23 werden jetzt an vier Tagen in der Woche jeweils halbtags Sprechstunden angeboten: Montags und mittwochs, jeweils von 8 bis 12 Uhr, ist die bisher in Schiersfeld tätige Ärztin Beate Heinzen für Patienten ansprechbar. Dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr bietet Arzt Uwe Mannweiler Sprechstunden an. Die Praxis ist erreichbar unter Telefon 06362 7288133 und 7288134.