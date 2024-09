Wenn in Sippersfeld Kerwe gefeiert wird, sind alle dabei. Wie die Freunde der Feuerwehr durch ihren finanziellen Einsatz das „heilige Fest“ gerettet haben, erzählt Wehrführer Hans-Peter Dech.

Von 12. bis 17. September steppt in Sippersfeld der Bär: Die „Sibberschfeller Kerb“ ruft! Doch was, wenn es den Feierwütigen in Schorle oder Schobbe regnete? „Ohne Festzelt wäre eine OpenAir-Veranstaltung Mitte September einfach schwierig durchzuführen“, verweist Hans-Peter Dech auf mögliche meteorologische Verwicklungen. Mit nassen Füßen unter Regenwolken feiern – eine Vorstellung, die echte Kerwegänger das nackte Grausen lehrt.

Bereits vor über 30 Jahren wurde deshalb ein Festzelt angeschafft und leistete lange Zeit gute Dienste – bis irgendwann die Reparaturen so zu Buche schlugen, dass man auf Miete statt Eigentum umstellte. Doch im vergangenen Jahr erhob das Bauamt Einspruch: Statt eines großen gab es zwei kleinere Zelte, die aneinandergestellt zwar genügend Platz für die Feiernden boten, aber nicht die erforderlichen Auflagen erfüllten. „Ihr müsst euch was einfallen lassen, wie ihr das nächstes Jahr richtig macht“, gab die Behörde den Zuständigen als Hausaufgabe mit.

Festzelt erfüllt alle Auflagen

Glücklicherweise gibt es die „Freunde der Feuerwehr Sippersfeld e.V.“. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr unter Leitung von Lisa Denowell zählt rund 230 Mitglieder und hat sich die „Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe in der Ortsgemeinde“ auf die Fahnen geschrieben. Ob Schutzausrüstung und Fahrzeuge für die Wehrleute oder die Finanzierung eines kostenlosen Ferienprogramms für Kinder sowie eine Nikolaus-Aktion – der Verein ist im Dorfleben sehr aktiv. Stolze 20.000 Euro haben die Feuerwehr-Freunde nun in die Hand genommen, um das neues Festzelt zu finanzieren. Rund 180 Quadratmeter überdachte Feier-Fläche machen die Kerwegänger ab sofort wieder unabhängig vom Wohlwollen des Wettergottes. „Auch wenn unser Förderverein finanziell gut gestellt ist, ist das tatsächlich auch für uns keine alltägliche Investition“, meint Dech. „So ist die Durchführung der Kerwe auch in diesem Jahr – und hoffentlich weit darüber hinaus – gesichert. Immerhin ist das schon so was wie der kleine Nationalfeiertag hier im Dorf, von vielen Vereinen getragen und sehr gut besucht.“ Eine „kleine Lösung“ für das Festzelt war somit keine Option. Natürlich wurden bei der Neu-Anschaffung des Zeltes die baurechtlichen Vorgaben mitbedacht, sodass dem Segen von Behördenseite sowie der anschließenden ausgiebigen Einweihungsfeier nichts im Wege stehen dürfte.

An insgesamt sechs Kerwetagen bringen sich neben den Freunden der Feuerwehr auch der FC Eiche, dessen Förderverein, das Büchereiteam und selbstverständlich die „Straußborsch“ ein. In Sippersfeld gehören rund 25 junge Leute zwischen 16 und 25 zur Straußjugend – Frauen inklusive.

Info

Los geht es am Donnerstag, 12. September, ab 19 Uhr mit dem Laternchenabend der Straußborsch im Kerwezelt. Am Freitag lädt der Förderverein FC Eiche ab 17 Uhr in die Dorfgemeinschaftshalle zum Schlachtfest mit Unterhaltung durch Horst Dech. Nach dem AH-Spiel graben die Straußborsch die Kerwe aus. Am Samstagabend feiert man mit Kalli Koppold im Kerwezelt, bewirtet durch Mitglieder des FC Eiche. Sonntags beginnt der Kerwetag um 11 Uhr beim Frühschoppen, ab 14 Uhr startet der Kerweumzug, den die Dunnerschbejer Wildsaufetzer lautstark und rhythmisch unterstützen werden. Zu Grabe getragen wird die Kerwe schließlich am Dienstagabend. Details zum weiteren umfangreichen Programm während der Kerwewoche unter www.feuerwehr-sippersfeld.de