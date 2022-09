Als Publikumsmagnet hat die sich die Eisenberger Kerwe am Wochenende erwiesen. Die Feierlaune war überall zu spüren. Sogar am Sonntagabend war der Wochenmarktplatz in der Stadtmitte sehr gut gefüllt, während die Besucher auch zum Rummel auf den Marktplatz strömten.

Selbst das Wetter spielte mit, obwohl es anfänglich nicht danach aussah. Und so zog Marktmeister Christopher Krill bereits am Sonntagabend ein durchaus positives Zwischenfazit. „Die Veranstaltungen waren an allen Tagen bislang überragend gut besucht, was uns allerdings auch die eine oder andere Anlaufschwierigkeit bereitet hat. Eigentlich war alles zu gut“, so Krill, der im Getümmel stets nach dem Rechten sah und als Ansprechpartner während der Kerwe zur Verfügung stand. Letztlich habe sich gezeigt, dass das neue, in diesem Jahr erstmalig umgesetzte Konzept, das sich vor allem auch auf eine Vielzahl neuer Beschicker stützte, aufgegangen sei. „Wir müssen noch an einigen Stellschrauben drehen, das werden wir bei unserer Nachbesprechung machen, aber mit diesem Veranstaltungskonzept können wir sicher in die Zukunft gehen“, so Krill.

600 Gäste beim Kerweauftakt

Los ging es am Freitag mit dem Leberknödelessen am Storchenturm. „Nach 90 Minuten war unser Essen ausverkauft und wir mussten nachordern“, berichtet Krill. Er berichtet, dass alle Plätze am Storchenturm besetzt waren. „Wir hatten 60 Tischgarnituren stehen, die alle voll belegt waren, außerdem nutzten auch zahlreiche Besucher die Stehtische“, so Krill. Er geht davon aus, dass rund 600 Gäste den Kerweauftakt besucht haben.

Am Samstag regnete es dann – bis 19 Uhr. Gerade rechtzeitig zum Auftritt von Buzz, der RPR1-Liveband, hörte der Regen auf. „Partystimmung – alles bestens“, fasst es Krill zusammen.

Das bestätigt auch Kerwegast Thomas Eisenbarth: „Anfangs ging es recht verhalten los, dann starteten die Band und mit ihr das Publikum gut durch. „Wir waren bis nach Mitternacht auf dem Platz, die Stimmung war toll“, sagt auch Alex Bill, der mit Freunden Kerwe gefeiert hat.

Udo’s Lindenwerk überzeugt

Beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abend bot die Wetterlage am Sonntagabend, schon lange bevor sich die Band Udo’s Lindenwerk auf der Bühne am Wochenmarktplatz ins Zeug legte. Das Ensemble aus dem Raum Pirmasens kam beim Publikum recht gut an. Vor allem der Sänger konnte überzeugen, er kam recht nah ans Original heran. Viele Besucher sangen die Texte mit. „Tolle Band, gelungene Auswahl, mal was anderes“, lautete die Einschätzung von Kerwegast Florian Luge, der die Texte auch mitsingen konnte.

Offiziell gestartet war die Eisenberger Kerwe am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Funck (FWG). Für die musikalische Umrahmung sorgte da die Eisenberger Blaskapelle. Bei den kleinen Gästen kam der Rummel gut an. „Super“, lautet beispielsweise das Kurz-Statement der sechsjährigen Ida. Und ihr Papa ergänzt, dass die Fahrgeschäfte tatsächlich etwas bieten: „Das ging so mindestens fünf Minuten, wirklich länger als die Fahrten sonst auf den Kerwen“, so sein Eindruck.

Am gestrigen Montag gab es auf dem Wochenmarktplatz noch ein Kerweessen, das um 17 Uhr startete und heute am Dienstag laden die acht Schausteller zum Familiennachmittag noch einmal auf den Kerweplatz ein.